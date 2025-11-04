ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ограничават движението по "Дунав мост" при Русе. АПИ предлага алтернативни маршрути
В периода на ограничение водачите могат да използват като алтернативен маршрут първокласния път I-1 София - Видин и Дунав мост 2 за преминаване в Румъния. Възможен обходен маршрут е и през път I-7 Силистра – Шумен, от връзката с АМ "Хемус“ до ГКПП Силистра. Подробна карта на алтернативните маршрути за движение може да бъде намерена тук. При спирането на трафика по Дунав мост шофьорите на тежкотоварни превозни средства ще могат да ползват паркинги и площадки за отдих в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково. Карта с местата за изчакване са в приложения линк.
От стартирането на ремонта на съоръжението на 10 юли 2024 г., който се извършва на етапи, трафикът по Дунав мост при Русе беше спрян за 24 часа еднократно през март тази година за извършването на аналогични дейности в друг участък от съоръжението. През останалото време всички строително-монтажни работи се изпълняват ежедневно без спиране на превозните средства като дейностите се организират и осъществяват така, че автомобилите да преминават двупосочно в платното, в което не се работи.
Етапът на извършваните в момента строителни дейности в 320-метровия участък в посока Румъния изисква минимум през първите 12 часа от полагането на бетонните смеси за свързване на фугата между последните два ремонтирани участъка да няма никакво преминаване на превозни средства, за да се осигури здрава връзка между панелите и якост на бетона. Спазването на това технологично изискване в строителния процес налага пълно спиране на трафика.
Агенция "Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности на Дунав мост са необходими и неотложни.
При ограничаването на движението по моста при Русе от 9 ч. на 4 ноември до 9 ч. на 5 ноември, няма да могат да се използват маршрутни карти, в които е участъкът през съоръжението. Ограничението се отнася за всички превозни средства над 3,5 т. Водачите, които са закупили предварително маршрутни карти, по която има преминаване по тази отсечка, трябва да имат предвид, че ако картата бъде активирана преди началото на затварянето и 24-часовата ѝ валидност изтече в този период, тя няма да може да бъде използвана след това.
