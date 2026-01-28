ЗАРЕЖДАНЕ...
Ограничават броят на секциите в чужбина до 20 извън дипломатическите представителства
Комисията не прие предложението на ПП-ДБ за връщане на машинния протокол при гласуването с машини. Предложението беше отхвърлено с 8 гласа "против", само 6 "за" и 3 "въздържал се".
Георги Киряков: Основните акценти на Радев го отдалечават от европейския път на развитие на България
18:55
Радев с първо интервю след напускането на поста си, очакват се отговори на много въпроси в петък
14:46
Анонимен
преди 3 мин.
И 20 са много - трябва да се гласува само на българска територия, каквато са дипломатическите представителства. А който иска, може да си дойде в България и да гласува тук. Иначе могат да искат и по домовете си да гласуват, за най-лесно.
