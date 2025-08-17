Офталмолог: Евтините очила са вредни и водят до главоболие!

© Слънцето е силно и трябва да пазим очите и кожата си. Оказва се, че все още има немалко хора, които не знаят как правилно да избират слънчеви очила.



"Очилата в днешно време са моден аксесоар, но водеща трябва да е защитата. Много е важно да купуваме очилата от сертифицирани места. Повечето очила имат защита срещу слънчевите лъчи, но качеството е коренно различно в материала, от който са направени стъклата", каза офталмологът д-р Васил Хайкин.



Той отбеляза, че при евтините варианти има примеси, които дори могат да бъдат вредни и да доведат до зрителна умора и главоболие.



"Важно е очилата да са подходящи за размерите на нашата глава. Хубаво е да закриват максимално и периферната част на окото, за да предпазват от лъчите, които проникват отстрани, както и да предпазват нежната кожа около клепачите", каза още д-р Хайкин за Bulgaria ON AIR.



Специалистът предупреди, че ако използваме затъмнени очила, които нямат защита от ултравиолетовите лъчи, зеницата на окото се разширява и голяма част от вредните лъчи попадат в окото.



Гостът уточни, че качественото стъкло не трябва да има никакви диоптри, а понякога плаката може да създаде астигматизъм и да доведе до сълзене, дразнене, болка.



Дори едно по-светло стъкло, имайки необходимите сертификати, гарантира 100% защита за очите, посочи д-р Хайкин.



По думите му преливащите стъкла са много актуални и позволяват висока защита от светлината, когато гледаме напред в далечината, но в същото време ни позволяват да четем по-комфортно на близко разстояние, без да трябва да сваляме очилата.



Огледалните очила пък са чисто визуален и модерен артикул, които не са много приятни при разговор с други хора, смята офталмологът.



"Затъмняването на стъклата е в 5 категории - от 0 до 4. В градски условия за шофиране се препоръчва категория 3. Ако има добавен поляризация, която неутрализира отблясъците от асфалта или при водните спортове, води до значителен комфорт. Четвърта категория се използва високо в планината и на морския бряг", обясни д-р Хайкин.



Препоръчително е да носим слънчеви очила и в облачно време. През зимата също сме подложени на голямо UV лъчение и трябва да ползваме очила.



Пациентите със светли очи пък по-често се оплакват от дразнене от слънчевата светлина.