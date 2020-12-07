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|Îôèöèàëíî îò Áîðèñîâ: Îòâàðÿìå âñè÷êî íà 21 äåêåìâðè!
Ñ íåãî áåøå è ñîöèàëíèÿò ìèíèñòúð Äåíèöà Ñà÷åâà. Ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò äîáàâè, ÷å àêî ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà COVID-19 ó íàñ ïðîäúëæè äà ñå çàáàâÿ, íà 14 äåêåìâðè ùå îòâîðÿò âðàòè äåòñêèòå ãðàäèíè è ÿñëèòå.
Ïî äóìèòå ìó ïðàâèòåëñòâîòî å èçõàð÷èëî íàä 1,1 ìëðä. ëâ., çà äà ïîäïîìîãíå áèçíåñà, êîéòî å çàñåãíàò îò ïàíäåìèÿòà. Òîé áåøå êàòåãîðè÷åí, ÷å íå ìîæå äúðæàâàòà äà ïîåìå 80% îò âúçíàãðàæäåíèÿòà íà ñëóæèòåëèòå â çàâåäåíèÿòà, êîèòî çàòâîðèõà.
Âñåêè äåí èìàìå ïî 2-3000 îçäðàâåëè, õîðàòà òðÿáâà äà ñå âðúùàò â ïðîèçâîäñòâîòî, çàùîòî íÿìà èêîíîìè÷åñêà ëîãèêà, áåç äà ñúáèðà äàíúöè, áåç äà ñå ïðîèçâåæäà, à äúðæàâàòà äà ïëàùà. Òÿ íÿìà ñâîè ïðèõîäè. Íàêðàÿ ðåøåíèåòî – èëè çàåìè, èëè ôàëèò. Íèå íå èñêàìå äà çàäëúæíåÿò ñëåäâàùèòå ïîêîëåíèÿ, çàòîâà âñè÷êî îòâàðÿ. Áðîÿò íà îçäðàâåëèòå âå÷å å ìíîãî, âàêñèíèòå èäâàò“, êîìåíòèðà ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò.
Áîðèñîâ äîïúëíè, ÷å èêîíîìè÷åñêèòå ìåðêè "60/40“ è "80/20“ ùå ïðîäúëæàò äà äåéñòâàò.
"Õîðàòà òðÿáâà äà ñâèêâàò, ÷å èçëèçàìå îò ïàíäåìèÿòà – âàêñèíè, ëåêàðñòâà, äîêòîðèòå ñå íàó÷èõà – ëåêóâàò. Èíà÷å ôèíàíñîâî-èêîíîìè÷åñêàòà êðèçà ùå å ìíîãî òåæêà ïðåç ñëåäâàùèòå ãîäèíà-äâå“, ïîñî÷è òîé.
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Êîìåíòàðè (19)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Íèùî íå ïèøåòå - äíåñ â Ïëîâäèâ, â ñïîðòíàòà çàëà èìà âîëåéáîëåí ìà÷ çà ñóïåðêóïàòà íà Áúëãàðèÿ.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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