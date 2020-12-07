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Îôèöèàëíî îò Áîðèñîâ: Îòâàðÿìå âñè÷êî íà 21 äåêåìâðè!
Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 14:36 / 07.12.2020Êîìåíòàðè (19)64
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"Îòâàðÿìå âñè÷êî â äúðæàâàòà íà 21 äåêåìâðè, òîâà å íàé-äîáðàòà ìÿðêà ñðåùó èêîíîìè÷åñêàòà êðèçà. Òîâà îáÿâè ïðåìèåðúò Áîéêî Áîðèñîâ íà ïîñåùåíèå â öåõ íà âåðèãà çà áúðçî õðàíåíå, êîÿòî ñå å âúçïîëçâàëà îò äúðæàâíèòå ìåðêè çà çàïàçâàíå íà ñëóæèòåëèòå ñè ïî âðåìå íà ïàíäåìèÿòà.

Ñ íåãî áåøå è ñîöèàëíèÿò ìèíèñòúð Äåíèöà Ñà÷åâà. Ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò äîáàâè, ÷å àêî ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà COVID-19 ó íàñ ïðîäúëæè äà ñå çàáàâÿ, íà 14 äåêåìâðè ùå îòâîðÿò âðàòè äåòñêèòå ãðàäèíè è ÿñëèòå. 

Ïî äóìèòå ìó ïðàâèòåëñòâîòî å èçõàð÷èëî íàä 1,1 ìëðä. ëâ., çà äà ïîäïîìîãíå áèçíåñà, êîéòî å çàñåãíàò îò ïàíäåìèÿòà. Òîé áåøå êàòåãîðè÷åí, ÷å íå ìîæå äúðæàâàòà äà ïîåìå 80% îò âúçíàãðàæäåíèÿòà íà ñëóæèòåëèòå â çàâåäåíèÿòà, êîèòî çàòâîðèõà. 

Âñåêè äåí èìàìå ïî 2-3000 îçäðàâåëè, õîðàòà òðÿáâà äà ñå âðúùàò â ïðîèçâîäñòâîòî, çàùîòî íÿìà èêîíîìè÷åñêà ëîãèêà, áåç äà ñúáèðà äàíúöè, áåç äà ñå ïðîèçâåæäà, à äúðæàâàòà äà ïëàùà. Òÿ íÿìà ñâîè ïðèõîäè. Íàêðàÿ ðåøåíèåòî – èëè çàåìè, èëè ôàëèò. Íèå íå èñêàìå äà çàäëúæíåÿò ñëåäâàùèòå ïîêîëåíèÿ, çàòîâà âñè÷êî îòâàðÿ. Áðîÿò íà îçäðàâåëèòå âå÷å å ìíîãî, âàêñèíèòå èäâàò“, êîìåíòèðà ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò.

Áîðèñîâ äîïúëíè, ÷å èêîíîìè÷åñêèòå ìåðêè "60/40“ è "80/20“ ùå ïðîäúëæàò äà äåéñòâàò.

"Õîðàòà òðÿáâà äà ñâèêâàò, ÷å èçëèçàìå îò ïàíäåìèÿòà – âàêñèíè, ëåêàðñòâà, äîêòîðèòå ñå íàó÷èõà – ëåêóâàò. Èíà÷å ôèíàíñîâî-èêîíîìè÷åñêàòà êðèçà ùå å ìíîãî òåæêà ïðåç ñëåäâàùèòå ãîäèíà-äâå“, ïîñî÷è òîé.




Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 5041
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Áðàâî áàòå Áîéêî ! Òàê äåðæàòü !Ìîëîäåö !
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Otvorisi tikvata prazna. Posle kakva pesen shte peesh. To prost prost do bezobrazie.
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Áàöå îòâîðè Äåòñêèòå ïúê äðóãîòî ãî åá*! ðŸ˜Ž
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Ôàéäà ðŸ¤£ðŸ¤£ðŸ¤£ðŸ¤£ðŸ¤£
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