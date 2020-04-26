ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áëàãîåâãðàä
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
|Îôèöèàëíî: Îò óòðå ïàðêîâåòå â ñòðàíàòà ñà îòâîðåíè, íî ñ êóï îãðàíè÷åíèÿ
Â çàïîâåäòà îáà÷å èìà íÿêîè îãðàíè÷åíèÿ, êîèòî òðÿáâà äà ñå ñïàçâàò. Ïîñåùåíèÿòà â ïàðêîâåòå å ðàçðåøåíî çà ñëåäíèòå ëèöà:
- äåöà äî 12 ãîäèíè, çàäúëæèòåëíî ñ òåõíè ðîäèòåëè, íî íå ïîâå÷å îò äâàìà âúçðàñòíè, âúâ âðåìåòî îò 09:30 äî 18:30 âñåêè äåí
- ñîáñòâåíèöè íà êó÷åòà, íî íå ïîâå÷å îò åäèí âúâ âðåìåòî îò 09:30 äî 18:30 âñåêè äåí
Çàäúëæèòåëíî òðÿáâà äà ñå ñïàçâà äèñòàíöèÿ îò 2,5 ìåòðà, íîñåíåòî íà ìàñêè å çàäúëæèòåëíî, óïîòðåáàòà íà àëêîõîë å àáñîëþòíî çàáðàíåíà. Ñÿäàíåòî è òðåâíè ïëîùè òðÿáâà äà ñå èçáÿãâà.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 1886
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/315 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (67)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëè
ïðåäè 3 ìèí.
0
ïðåäè 3 ìèí.
0
ïðåäè 3 ìèí.
0
ïðåäè 4 ìèí.
0
ïðåäè 5 ìèí.
0
ïðåäè 6 ìèí.
0
ïðåäè 7 ìèí.
0
ïðåäè 12 ìèí.
0
ïðåäè 15 ìèí.
0
ïðåäè 16 ìèí.
0
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà