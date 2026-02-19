Илияна Йотова подписа указ за назначаване на служебно правителство със служебен министър-председател Андрей Гюров.
С друг указ държавният глава насрочва предсрочните парламентарни избори на 19 април 2026 г. Номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители държавният глава определя с трети указ.
Илияна Йотова ще присъства на церемонията по полагане на клетва от служебното правителство, която ще се проведе в Народното събрание.
След клетвата в парламента ще се състои и официална церемония по предаване и приемане на властта в сградата на Министерски съвет, където досегашният кабинет ще предаде управлението на новия служебен екип.
Неговия състав вижте ТУК.
