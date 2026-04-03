Това, което се разбира от документите за Емилия Русинова, е че действително е имала пътувания извън страната с Петьо Петров-Еврото и с друго лице, предполагаемо свързано с вече осветената криминална схема "Осемте джуджета". Това заяви служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов.

Припомняме ви, че вчера стана ясно, че Министерството на вътрешните работи е предоставило документите за съвместните пътувания зад граница на Русинова и Пепи - Еврото в Министерството на правосъдието.

"Тоест по тази линия това са обстоятелства, които са вече установени официално и по тази линия трябва да се предприемат и съответните действия, защото това , според мен , категорично не отговаря на етичния стандарт за поведение на един магистрат", заяви Янкулов.

Сагата около пътуванията на ръководителят на Софийска градска прокуратура Емилия Русинова започна преди дни, когато вътрешният министър Емил Дечев заяви, че Русинова е минавала границата на България многократно с два автомобила с лица, които са пътували с Петьо Петров - Еврото през 2020 година.

"Има и едно пътуване, в което през 2021 година г-жа Русинова е пресякла границата на България със Северна Македония при Златарево в една и съща кола с Пепи Еврото", каза Дечев.

Към момента няма официална позиция на шефката на СГП.