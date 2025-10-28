Официално: България и "Райнметал" поставиха началото на съвместната работа по завода за барут и боеприпаси

© Facebook На церемония в Министерския съвет България и германският технологичен концерн "Райнметал" поставиха началото на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси, предаде репортер на "Фокус".



Инвестицията е в размер на близо 1 млрд. лева. Новооткритите работни места ще са около 1000. Проектът трябва да се реализира до 3 години. Това ще е една от най-значимите чуждестранни инвестиции през последните години и е ключова стъпка за модернизирането на българската отбранителна индустрия.



Домакин на срещата е министър- председателят Росен Желязков.



И двете страни поставиха подписи на договора: От българска страна договора подписаха изпълнителният директор на ВМЗ-Сопот Иван Гецов, а от германска: Изпълнителният директор на "Райнметал“ Армин Папергер и директорът на отдел "Оръжия и боеприпаси“ на концерна Роман Кьоне.



След церемонията премиерът Росен Желязков заяви:



"Вече с положените подписи се слага края на един доста динамичен и изпълнен с много добра работна атмосфера процес по подготвяне на акционерното споразумение и приложенията към него за учредяването на съвместното дружество между "Райнметал" и ВМЗ-Сопот".



Желязков увери, че предстои много работа, която ще доведе до това в България дя бъде създаден огромен потенциал чрез български завод.



Това е огромен напредък в българските индустриални и отбранителни способности", заяви още той.



По-рано през деня изпълнителният директор на немския отбранителен концерн "Райнметал" Армин Папаргер бе посрещнаъ на летището от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.