|Официално: Администрацията на президента остава без транспорт
Законът за изменение на Закона за Националната служба за охрана, приет на 3 октомври от депутатите в 51-ото НС, е обнародван в Държавен вестник на 17-ти октомври с указ номер 180.
По този повод президентът Радев съобщи, че от 20 октомври ще използва личния си автомобил, в случаите, когато служителите от администрацията на президентството са принудени да ползват личните си автомобили в изпълнение на служебните си ангажименти, свързани с държавния церемониал и протокол и събитията от работната програма на президента.
Приетият от 51-вото Народно събрание Закон за изменение на Закона за Националната служба за охрана отменя транспортното осигуряване на администрацията на президентството от ръководената от Вас служба без никаква алтернатива за служебен транспорт, посочва държавният глава.
"Като командир от Българската армия никога не съм изоставял своите подчинени в трудни ситуации, в които често ги поставяха решенията на овластените политици. Като президент на Република България няма да погазя принципите си и ще остана солидарен със служителите в институцията. Убеден съм, че когато политическата класа гласува закони, които разграждат държавата, ние, българските граждани, трябва да я съградим отново. А това започва с личната почтеност и възстановяването на доверието между гражданите и политиците", пише Румен Радев в писмото си до началника на НСО.
