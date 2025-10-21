ЗАРЕЖДАНЕ...
|Одобриха промени в Закона за специалните разузнавателни средства
С предложеното изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства се цели в националното законодателство да се регламентират редът и условията за извършване на трансграничното наблюдение от територията на Република България на територията на друга държава, както за случаите на предварително дадено разрешение на чужд компетентен орган, така и за спешните случаи на преминаване на границата на друга държава; легитимните органи, които имат право да искат продължаване на трансгранично наблюдение на територията на друга държава в зависимост от това дали наблюдението продължава на територията на държава, която е страна по Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници (OB, L 239/19 от 22 септември 2000 г.), наричана по-нататък "Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген“, или на територията на трета държава; структурите, които прилагат трансграничното наблюдение, и техните правомощия.
Ще бъде извършена децентрализация на органите, които имат право да се произнасят по входящи молби за правна помощ. За молби от държави, които не са страни по Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген, ще бъде запазена компетентността на Върховна касационна прокуратура за произнасяне по молбите и съответно на Софийски градски съд за даване на разрешение за продължаване на трансграничното наблюдение на територията на страната.
