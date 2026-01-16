ЗАРЕЖДАНЕ...
Одобриха над 1300 фирми за повишаване на енергийната им ефективност
©
Министерството на иновациите и растежа одобри 1322 фирми за повишаване на енергийната им ефективност с европейски средства. Те ще получат близо 60 млн. евро по Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП). Процедурата за енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници предизвика сериозен интерес. Проектни предложения подадоха 2678 компании, като повече от 70% са извън София и извън най-развития Югозападен регион на страната.
Мярката е продължение на усилията на Министерството за постигане на по-голяма енергийна независимост на бизнеса и намаляване на сметките за електроенергия, природен газ, течни горива или други енергоносители. Проектни предложения можеха да подават микро-, малки и средни предприятия.
Минималното финансиране е 15 000 евро, а максималното – 50 000 евро. Средствата могат да се инвестират в енергийно-ефективно оборудване и съоръжения, с които дружествата да си осигурят собствено производство и съхранение на електроенергия. Такива са например термопомпи, системи за оползотворяване на отпадна топлина, енергийно-ефективни изолационни системи в сгради, фотоволтаични панели, локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) и др.
Поради големия брой класирани фирми в резервните списъци Министерството ще предприеме действия за иницииране на предложение към Комитета за наблюдение на Програмата да бъдат осигурени допълнителни средства по бюджета на процедурата.
Още от категорията
/
15 родни производители представят България на "Зелената седмица" в Берлин, министър Тахов откри щанда
11:23
Георги Георгиев: Имотните измами не са спорадично явление – това видях с очите си за тази една година работа в Министерство на правосъдието
09:56
Бивш председател на ЦИК: Радикалните промени в последния момент биха довели до още по-голямо недоверие
15.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.