Министерският съвет одобри финансиране в размер на 57 000 евро на Омбудсмана за текущи разходи за обезпечаване дейността на институцията на основание чл. 3, ал. 3 от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.Одобрено е и финансиране на Министерството на правосъдието за 2026 г. С Решението се предлага одобряването на финансиране за Министерството на правосъдието за 2026 г. в размер на 1 567 461 евро за изпълнението на инвестиционен проект "Изграждане на телефонна система за провеждане на разговори от настанените в местата за лишаване от свобода“.