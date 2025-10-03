Новини
Одобриха допълнителни 1,3 млн. лв. по бюджета на ЦИК
Автор: Велизара Ангелова 14:50
©
Министерският съвет одобри допълнителни разходи в размер 1,3 млн. лв. по бюджета на Централната избирателна комисия (ЦИК) за 2025 г. От тях 1,0 млн. лв. са за финансово обезпечаване на фактически извършени разходи, свързани с изпълнение на дейности при произвеждането на нови и частични избори за общински съветници и за кметове до края на 2025 г. Останалите 0,3 млн. лв. са за финансово обезпечаване на фактически извършени разходи за възнаграждения на общинските избирателни комисии за заседания и дежурства през 2025 г.

Финансовият ресурс е предназначен за заплащане на сключени от ЦИК договори по обществени поръчки, съобщиха от правителствента информационна служба. Те са свързани с осигуряването на машинното гласуване, изработка и доставка на ролки със специализирана хартия за машинно гласуване, за доставка на цифрови сертификати за смарткарти, за предоставяне на правна помощ на ЦИК и осигуряване на процесуално представителство по предявени искове, за медийни пакети на партиите и коалициите, които нямат право на държавна субсидия, които следва да се изплатят през 2025 г. Ресурсът ще обезпечи и изплащането на възнаграждения на общинските избирателни комисии за заседания и дежурства.

Средствата ще бъдат осигурени за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г.

Още по темата:
03.10.2025 Гуцанов: 115 общини са дали предложения за публични сгради, които да бъдат превърнати в нови домове за възрастни хора
03.10.2025 Подкрепя се модернизацията на научния капацитет и иновации с двойна
употреба
03.10.2025 Железопътен тунел между България и Северна Македония, подписват
споразумение
03.10.2025 Сменят концесионера на минералната вода в Хисаря
03.10.2025 Асен Василев: В момента Сарафов е в ролята на клошар, който харчи по 1 млрд. лв на година за Прокуратурата
01.10.2025 Росен Желязков: Работим за по-висока добавка към пенсията на починал съпруг
