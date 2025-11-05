Новини
Одобрено е Споразумение с Гърция за съвместен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество
Автор: Елиза Дечева 22:19Коментари (0)37
Министерският съвет одобри проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за изграждане и функциониране на съвместен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество, като основа за водене на преговори.

Проектът на Споразумение е своеобразно осъвременяване на действащото Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за изграждане и функциониране на контактен център за сътрудничество между органите на граничната охрана, полицията, митниците и службите за административен контрол на чужденците, подписано в София на 29 април 2008 г.

С документа се определят общите положения по изграждането и функционирането на съвместния контактен център, компетентните органи, формите и методите на сътрудничество, защитата на данните и информацията, както и създаването на съвместни комисии, които да подпомагат изпълнението му.

Проектът на Споразумение предвижда разширяване на обхвата и дигитализиране на обмена на информация, актуализиране на компетентните органи, въвеждане на съвместни обучения на служителите и др.

Компетентните органи за прилагане на споразумението от българска страна са Министерството на вътрешните работи и Агенция "Митници“ към министъра на финансите.






Актуални теми
Конфликт Израел-Газа
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Природни стихии
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
