Одобрена е Националната програма за ваксинопрофилактика на ротавирусни гастроентерити
Целта на Националната програма е намаляване на заболяемостта от ротавирусни гостроентерити, включително и на тежките форми, налагащи хоспитализация чрез ваксинопрофилактика с препоръчителна имунизация при кърмачетата от 6-седмична възраст, като се гарантира правото на родителите до достъпна профилактика за техните деца, без да вменява задължения.
В тази връзка е планирано поетапно нарастване на имунизационния обхват сред подлежащите на имунизация кърмачета от 52% за 2026 г. до 65% за 2030 г. и провеждането на кампании за повишаване осведомеността на обществото с насоченост към родители/настойници на лица от целевата група за имунизация относно значимостта и тежестта на РГЕ и възможностите за ваксинопрофилактика.
С Националната програма ще се осигури допълнителна подкрепа на провежданата държавна политика за достигане и поддържане на висок имунизационен обхват с препоръчителни имунизации.
