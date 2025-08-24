ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Очевидец за екшъна с мигранти в Лозенец: Полицаите отвориха багажника и хората паднаха на земята, всички бяха в безсъзнание
"Бусът дойде с висока скорост, спря, шофьорът скочи в движение, тръгна да бяга", разказа Жечка Стаматова, която става очевидец.
"Полицаите отвориха багажника и хората паднаха на земята, всички бяха в безсъзнание. Направо бяха ужасна картинка. Съдействаха всички хора наоколо - с водичка, с храна. Кой какво можа. Посъвзеха се момчетата, но това е. Те отварят багажника и всички падат като чували", разказва още тя пред NOVA.
Ситуацията се разиграва привечер пред очите на десетки туристи. А всичко започва на КПП-Караагач. Пилотният автомобил, който ескортира мигрантите е спрян за проверка. Но шофьорът на буса с русенска регистрация, в който са били натъпкани афганистанците, не се подчинява и влиза в село Лозенец с висока скорост, докато полицаите го преследват.
"Изплашихме се много. След 40 минути дойде бърза помощ", разказа Мара Иванова.
Очевидци казват още, че шофьорът на буса бил с брада, скочил в движение и побягнал в посока къмпинг Корал.
"Не много висок, около 1,65 м някъде. Видях го в гръб, бягаше натам, а полицаите бяха след него. Ама те като спряха и той избяга по улицата натам. Видяхме толкова страшно нещо, че не може да си представите. Разстроих се, толкова много плаках, нямам думи да ви кажа какво видях. Съжалявам много, важното е, че са живи", разказа друга очевидка.
Сред групата мигранти от Афганистан е и Селим, който се е свестил и опитва да ни обясни ситуацията.
"Всички тук сме от Афганистан и идваме от Турция. Чакахме дълго за това. Аз съм служил десет години в Афганистанската армия, казвам ви не ми беше лесно да взема такова решение. Дадохме на човек по 4000, за да ни вземе. Стояхме в гората четири дни, докато ни вземат и шофьорът избяга. Българин беше и не го познаваме", казва Селим.
По думите му една част от сънародниците му пътуват за Италия, други за Германия. Знае, че е пристъпил законите за влизане на територията на Република БългарияШефът на гранична полиция Антон Златанов описа във Facebook, че каналът за мигранти се ръководи от грузинска група. Един от членовете ѝ, който шофирал пилотната кола, ескортираща мигрантите, е задържан.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 524
|предишна страница [ 1/88 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Жесток инцидент със загинал младеж в Петричко
22:28 / 22.08.2025
Мистериозна кражба на шоколад в Сандански
11:31 / 22.08.2025
Защо чешмяната вода по родното Черноморие не е за приходящите туристи?
15:05 / 22.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: