Гражданин предупреждава за шофьор, който кара в насрещното движение между София и Пловдив, преди табелата за отбивката на Пазарджик. 

По данни на човека, случаят е около 90-ти километър, като колата продължава движението си. 

"Доста голям участък имаше без да мине кола София-Пазарджик, но полиция отбива всички", гласи един от коментарите във Facebook.

Апелираме шофьорите да бъдат внимателни. 