Очевидец: Внимание! Кола в насрещното на АМ "Тракия" около Пазарджик
По данни на човека, случаят е около 90-ти километър, като колата продължава движението си.
"Доста голям участък имаше без да мине кола София-Пазарджик, но полиция отбива всички", гласи един от коментарите във Facebook.
Апелираме шофьорите да бъдат внимателни.
