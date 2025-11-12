ЗАРЕЖДАНЕ...
Очаква се най-тежкият грипен сезон в историята да удари Европа
©
Данните за щама H3N2 от Австралия показват, че страната е преживяла най-лошия си грипен сезон в историята си и се очаква това да се случи и във Великобритания с настъпването на зимата. В Япония училищата в цялата страна бяха затворени, тъй като инфекциите достигнаха епидемични размери, а хиляди бяха хоспитализирани с H3N2.
Здравните власти във Великобритания вече предупредиха, че грипът е дошъл месец по-рано от обичайното, но има опасения, че не достатъчно хора, отговарящи на условията, се възползват от предложението за безплатна ваксина срещу грип, пише NHS.
Какво е H3N2?
Австралия и Япония бяха силно засегнати от грип, защото основният нов щам, наречен H3N2, е мутирал, за да избегне по-добре имунитета от предишни ваксини. Това е така, защото е мутирал, за да бъде особено агресивен.
Какви са симптомите?
Всички щамове на грипния вирус могат да причинят внезапна поява на следните симптоми:
Треска/температура
Кашлица (често суха)
Болки в гърлото
Хрема или запушен нос
Болки в тялото и мускулите
Главоболие
Умора/слабост
При H3N2 има тенденция треската да се влошава. Пациентите често имат по-висока средна телесна температура и по-голяма вероятност за висока температура - над 38°C - в сравнение със щамове като H1N1.
Как да различим настинка от грип
Основната разлика е, че симптомите на грип са по-тежки и се появяват по-внезапно, включително треска, втрисане, мускулни болки, главоболие и умора. Симптомите на настинка обикновено са по-леки и се развиват по-бавно, като хрема или запушен нос са по-често срещани. Настинките обикновено не водят до сериозни здравословни проблеми, за разлика от грипа.
Още по темата
/
Проф. Александрова: Вирусите на Земята са повече, отколкото са звездите във Вселената. COVID не е последната пандемия
11.11
Лекар предупреди: Тази година симптомите при COVID-19 и сезонния грип са сходни. Случаите на коронавирус скочиха
30.10
Още от категорията
/
Моника Василева: Родителите не бива да бъдат превръщани в касички, семействата не са банкомати на държавата!
17:21
Костадин Костадинов за "Лукойл": Пращаме делегация на "Възраждане" в Русия за разговор с Медведев!
14:15
Д-р Сергей Иванов: Има мандри, които не ползват мляко. Евтиното сирене от 10 лв./кг - не е истинско, но има и такива по 25 лв./кг, които също не са
14:10
Д-р Пламена Мурджева: Трябва да полагаме изключителни грижи за устната кухина, защото оттам могат да тръгнат доста по-сериозни проблеми
12:24
Експерт за шофьора, заснел автомобилите на НСО край Пловдив: Имал е огромен късмет, последиците можеха да са трагични
11:50
Пенсионерка: Харча всичките си левове до Нова година! Нямам такива излишни пари да ги каращисвам!
11.11
Николай Попов: Убиецът на Сияна я остави да умира, също както лекарят Ненад Цоневски прегази и остави Мая да умира в мъка
11.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.