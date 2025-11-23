ЗАРЕЖДАНЕ...
Оценяват готовността на зимните курорти у нас
©
В дискусиите участваха, представители на туристическия бизнес и концесионери от зимните курорти Пампорово, Банско, Боровец и Витоша, областни управители и кметове от общините Смолян, Самоков, Банско, Разлог, и други държавни институции, сред които НАП, областните дирекции на МВР, АПИ, БАБХ, РЗИ, БЧК, ИА "Автомобилна администрация“, ЦСМП, ПСС.
Срещите имаха за цел да бъдат идентифицирани ключовите предизвикателства и да бъдат предложени работещи решения, гарантиращи модерна, конкурентна и безопасна зимна туристическа среда. Поставени бяха въпроси, свързани със: засилване на контрола върху безопасността на ски пистите; предприетите мерки, свързани с пожарната безопасност, вкл. поддържане на просеки, осигуряване на достъп за спасителни екипи; необходимостта от модернизиране на инфраструктурата чрез изграждане и на нови лифтови съоръжения, обновяване на енергийните и водните системи в курортните селища и други.
"Целта е да влезем подготвени в предстоящия зимен сезон с ясни ангажименти", заяви министър Боршош. Той отново подчерта необходимостта от смела и дългосрочна визия
за развитието на зимния туризъм у нас. Сътрудничеството и координацията между институциите и туристическия сектор ще доведе до реални подобрения, категоричен е министърът.
Министър Мирослав Боршош постави акцент върху визията за дългосрочно развитие на планинския туризъм: "Стремим се да изградим бъдеще – планински туризъм, който задържа кадри, привлича инвеститори, опазва природата и предлага преживявания на световно ниво".
Още по темата
/
Снегът дойде
11:00
Благоевград и Кюстендил с оранжев код днес. НИМХ с пълна прогноза до неделя, идва сняг - вижте къде!
19.11
Кюстендил и части от Благоевградска област са с предупреждение от първа степен за опасно време
18.11
Още от категорията
/
Теменужка Петкова: Бюджет 2026 отразява всичко това, което се случи у нас през последните 4 години
18:41
Вежди Рашидов: Бюджетът е проста работа – ако в кофичката има 100 лева, не можем да харчим 120
11:31
Правосъдният министър: Това не е бюджет, който да предлага решение на всички проблеми, но той е необходимият и възможният
22.11
Станишев: В германския модел особените управители са под съдебен контрол. В България не са - това буди въпроси
22.11
Назарян: България и Китай ще продължат да си сътрудничат, високо ценим традиционните приятелски двустранни връзки
22.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.