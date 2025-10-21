ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Оцелялото 7-годишно дете: Ако отида при вас, сигурно и вас ще убие
Това каза пред журналисти Селакдин - съсед на 25-годишния убиец, който разстреля с пушка майка си, сестра си и леля си в руенското село Люляково. Единствено 7-годишното му братче оцелява в касапницата.
"Цялото семейство бяха в едно, така да се каже, бедно положение. Доколкото разбрах е взел пушката от чичо си и е стрелял с пушка. Винаги се караха затова, че нямат пари в дадено семейство", заяви бившият кмет на община Руен.
Стрелецът подпалва къщата, за да прикрие извършеното. След близо 5 часа издирване, при клопка полицията успява да залови извършителя.
Изпратеният патрул на място установява пожар, горяща къща в частен имот, след потушаване на пожара открива три тела.
"Някакъв агресивен беше. Ей, така минаваше, не сме говорили много с него. Той не говореше с хората", коментира Хайрие пред Би Ти Ви.
"Те се караха постоянно тук. Ние нямахме връзка с тях, не говорихме. Те в махалата не говориха с никой", казва Гюлсим.
По случая е образувано досъдебно производство.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Патриархът отива в родното място на Рилския светец
08:41 / 19.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: