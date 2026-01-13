timesofisrael.com.
Неговото назначение – обявено от премиера Бенямин Нетаняху в четвъртък и потвърдено от американски служител – го прави най-висшият служител в недоказан международен орган, натоварен с управлението на ивицата Газа в рамките на следващата фаза на крехкото прекратяване на огъня, постигнато с посредничеството на САЩ след две години война.
Според американския план за Газа, органът – председателстван от Тръмп – трябва да контролира ново технократско палестинско правителство, разоръжаването на Хамас, разполагането на международни сили за сигурност, допълнителното изтегляне на израелските войски и възстановяването.
53-годишният Младенов отдавна участва в политиката в Близкия изток и има солиден опит в динамичното развитие на региона.
Той е бивш министър на отбраната и външните работи на България, който е бил пратеник на ООН в Ирак, преди да бъде назначен за мирен пратеник на ООН за Близкия изток от 2015 до 2020 г.
Милен Керемедчиев, бивш дипломат и експерт по политиката в Близкия изток, заяви, че назначението на Младенов е резултат от значителния му принос за мира, добавяйки, че той е спечелил доверието както на Израел, така и на палестинците.
"България отдавна се възприема като умерена страна, която избягва крайностите в този особено остър конфликт“, каза Керемедчиев, добавяйки, че по време на мандата си като външен министър Младенов последователно е поддържал внимателно балансиран подход към Близкия изток.
"Този подход беше положително приет както от арабския свят, така и от държавата Израел. Позицията на България традиционно е била балансирана и той беше непоколебим в запазването на тази позиция“, каза той пред Асошиейтед прес в интервю за Асошиейтед прес в София.
Пенсионираният израелски дипломат Алон Бар, който е бил заместник-генерален директор на Министерството на външните работи за ООН и международните организации по време на мандата на Младенов, заяви, че е било "изключително удоволствие“ да работи с него.
Бар каза, че изпълнението на функциите на пратеник на ООН е трудна задача, предвид дългата история на обтегнати отношения на Израел със световната организация, но че Младенов е успял да спечели доверието на Израел.
"Той успя да изгради отношения на доверие с политическия ешелон в Израел, включително с премиера Нетаняху“, каза той. "В същото време, той създаде много доверие от палестинска страна.“
Младенов е бил върховен пратеник на ООН в Ирак от 2013 до 2015 г., преди тогавашният генерален секретар на ООН Бан Ки-мун да го назначи за върховен пратеник на организацията за Близкия изток. По време на тази си длъжност той помага за обезвреждането на трансграничното насилие между Израел и Хамас и поддържа идеята за договорено решение на израелско-палестинския конфликт.
В България Младенов заемаше поста министър на отбраната в продължение на една година, преди да стане министър на външните работи от 2010 до 2013 г., по време на въстанията в Близкия изток, известни като Арабската пролет, когато Сирия също изпадна в гражданска война.
През 2012 г. той беше домакин на първата по рода си среща на сирийската опозиция, която събра представители на различни фракции, противопоставящи се на правителството на Башар Асад. Форумът завърши със съвместна декларация, която отбеляза началото на структуриран диалог между различните опозиционни групи.
В ранните години на политическата си кариера Младенов основава Европейския институт в София и е негов директор до 2001 г. Същата година е избран за член на Народното събрание по листата на центристко-дясноцентристкия Съюз на демократичните сили.
През 2007 г. Младенов е избран за член на Европейския парламент, където се запознава със съпругата си Гергана, майката на трите им деца.
Като знак на признание за мирните му усилия в Близкия изток, през февруари 2021 г. той получи Голямата звезда на Ордена на Йерусалим, връчвана от палестинския президент на длъжностни лица, пратеници и видни личности в знак на признание за тяхната служба.
В момента Младенов е базиран в ОАЕ, където е назначен да ръководи Дипломатическата академия "Анвар Гаргаш“.
Дипломатът има магистърски степени по Военни изследвания от Кингс Колидж Лондон и по Международни отношения от Университета за национално и световно стопанство в София.
Израелският дипломат Бар каза, че Младенов е бил фокусиран "не само върху декларации и изявления, но и върху опити за свързване и намиране на мостове и опити да се видят местата, където позициите на Израел и палестинците биха могли да се срещнат“.
Той каза, че тези умения ще му бъдат от полза на новата му позиция.
"Мисля, че е добра новина, че той се връща на това място за тази много трудна задача“, каза още. "Мисля, че той е правилният човек за работата.“
