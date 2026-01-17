Жълт код за ниски температури е обявен за днес в 14 области в страната, съобщава НИМХ.Предупреждението за студено време и отрицателни температури е в сила за областите:За област Добрич пък има издадено предупреждение за силен северен вятър в крайните източни райони.Очакват се много ниски температури, като в тези области минималните ще са от минус 14 до минус 9 градуса, а максималните температури също ще са отрицателни.