Обявиха две дати, в които ще има проблем със системата за събиране на пътни такси
На 18 март (сряда), от 22:00 ч. до 03:00 ч., ще продължи изпълнението на планираните дейности по актуализация на електронната система, като са възможни затруднения при купуването на маршрутни карти и на винетки.
Актуализацията няма да повлияе при автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.
За избягване на риска от затруднения при купуването на необходимите маршрутни карти и на винетки Националното тол управление (НТУ) препоръчва на шофьорите да планират своевременно предстоящото си пътуване и да ги купят предварително през деня.
НТУ се извинява на водачите за причиненото неудобство.
