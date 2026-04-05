Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов обяви четири нови защитени територии и въведе промени в площта на две и в режима на една от съществуващите.

Три от защитените територии са в категория "защитена местност“ – "Карниолска блатница – с. Гинци“, "Находище на блатно кокиче“ и "Ковачевска кория“, а една е в категория "природна забележителност“ – "Провъртеника“. Обявено е увеличаване на площта на защитена местност "Находище на урумово лале в м. Лаликото" и на природна забележителност "Находище на тис в м. Еленска глава“. Актуализирана е площта на защитена местност "Находище на червен божур“ и е променен режимът на защитената територия.

Защитена местност "Карниолска блатница – с. Гинци“ се намира в землището на село Гинци, община Годеч, Софийска област, с обща площ 55,234 дка. Обявена е с цел опазване на торфен мъх от вида Sphagnum cuspidatum и неговото местообитание с високо консервационно значение и категория "застрашен“ в Червената книга на Република България; карниолска блатница (Eleocharis carniolica) с категория "застрашен“; както и подходящи местообитания за два други консервационно значими вида – алпийски тритон (Triturus alpestris) и кръглолистна росянка (Drosera rotundifolia), с категория "уязвими“.

Защитена местност "Находище на блатно кокиче“ се намира в землището на село Маноле, община Марица, област Пловдив, с обща площ 15,400 дка. Основната цел на опазване е съхраняване на естествено находище на блатно кокиче (Leucojum aestivum) и крайречна равнинна заливаема гора по поречието на река Марица.

Защитена местност "Ковачевска кория“ се намира в землището на село Ковачево, община Септември, област Пазарджик, с обща площ 114,051 дка. Обявена е с цел опазване на равнинна вековна дъбова гора по поречието на река Марица.

Природна забележителност "Провъртеника“ се намира в землището на град Луковит, община Луковит, област Ловеч, с обща площ 46,937 дка. Обявена е с цел опазване на скални образувания – отвесна куполна скала с отвор в горната част, известна като "Провъртеника“, и каменни кули в близост до нея, поради тяхната рядкост, представителност и естетичност.

В границите на новообявените защитени територии се забраняват всички дейности, които могат да доведат до обезпокояване, увреждане или унищожаване на предмета на опазване. Забраните са въведени със съответните заповеди.

Площта на защитена местност "Находище на урумово лале в м. Лаликото" е увеличена с 683,741 дка по предложение на РИОСВ – Бургас.

Площта на природна забележителност "Находище на тис в м. Еленска глава“ е увеличена с 1223,364 дка по предложение на Асоциацията на парковете в България.

Актуализирана е площта на защитена местност "Находище на червен божур“ в землището на с. Печеница, община Исперих, област Разград – на 47,246 дка, по предложение на РИОСВ – Русе. С цел подобряване на условията в местообитанието и състоянието на популацията на вида червен божур (Paeonia peregrina) е променен режимът на защитената територия.

Обявяването на новите защитени територии е пример за добро сътрудничество между МОСВ и широк кръг заинтересовани страни. Защитена местност "Карниолска блатница – с. Гинци“ е обявена по предложение на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, защитена местност "Находище на блатно кокиче“ – по предложение на община Марица, защитена местност "Ковачевска кория“ – по предложение на Асоциацията на парковете в България, а природна забележителност "Провъртеника“ – по предложение на представители на Националния пещерен дом.

Заповедите са издадени на основание Закона за защитените територии и предстои да бъдат обнародвани в "Държавен вестник“.