|Обявиха частично бедствено положение в община Хасково
Частично бедствено положение е за срок от 3 дни. То е в сила от днес за територията на землището на село Момино и село Елена
Частичното бедствено положение се въвежда със Заповед на заместник-кмета на Община Хасково Динко Тенев. То е във връзка с възникналния вчера пожар. Към момента огнената стихия все още не е овладяна заради засушаването, високите температури и силния вятър.
Със същата заповед се въвежда в действие Общинският план за защита при бедствия в частта за действия при пожари. В заповедта се нарежда да се предприемат мерки за ограничаване и ликвидиране на пожара със силите на РСПБЗН и ОП "Общинско лесничейство" Хасково, а при необходимост поетапно да се присъединят допълнителни сили от състава на единната спасителна система, както и верижна техника за направата на просеки.
Общото ръководство на дейностите за гасене на пожара да се осъществява от началника та РСПБЗН Хасково.
"Всички сили и средства за гасене на пожара да се включат в действие след проведени инструктажи и с необходимото оборудване, се казва още в заповедта на заместник-кмета на Хасково Динко Тенев. Кметът на населеното място да информира населението в засегнатия район за предотвратяване на обгазяване и нещастни случаи. Органите на МВР в посочения район оказват пълно съдействие на службите, участващи в гасенето на пожара", пише в съобщението, публикуван на интернет страницата на общината.
Към момента огънят унищожи 1000 дка площи в Момино и Елена. На място от снощи работят 5 противопожарни екипа и два високопроходими автомобила на РС ПБЗН, целия наличен състав на ОП "Общинско лесничейство“, на ДГС Хасково, осигурена е 8-тонна водоноска и екипи за гасене от ОП "Екопрогрес“ Хасково, верижна техника и доброволци. Няма пряка опасност за населените места и хората в Елена и Момино.
