Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Обясниха как ще функционират кафе машините и вендинг автоматите след 1 януари
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 12:34Коментари (0)103
©
Информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, се проведе в конферентната зала на хотел "Арена Самоков".

В събитието участваха експертът от КЗП Жанета Садразанова и главният инспектор от НАП Петър Захариев, а аудиторията основно се състоеше от счетоводители и представители на общинската администрация.

Жанета Садразанова припомни, че в периода от 8 август 2025 г. до същия период на 2026 г. цените трябва да се изписват едновременно в лева и евро, с еднакъв размер, вид и цвят на шрифта, придружени от ясно указание на валутата. През месец януари 2026 г. двете валути ще се използват едновременно, след което, от 1 февруари, официалната валута ще бъде само евро. Търговците не са задължени да приемат повече от 50 броя монети в лева при една покупка.

Относно функционирането на вендинг машините, експертите уточниха, че от 1 януари 2026 г. те ще работят само с евро. Няма да има възможност през месец януари тези машини да работят и в лева, уточниха експертите.

Садразанова обясни, че всички средства по банковите сметки ще бъдат автоматично преобразувани от лева в евро по фиксиран курс 1 евро = 1,95583. Българската народна банка ще обменя левове в евро без такса от 1 януари 2026 г., а търговските банки и Български пощи ще предлагат безплатен обмен за период от шест месеца.

От КЗП уточниха, че през януари 2026 г. при плащане в брой рестото трябва да се връща в евро, а при недостиг на наличност търговците могат да връщат и в лева. След 1 февруари 2026 г. ще се връщат единствено монети и банкноти в евро.

От 1 януари 2026 г. във всички пощенски станции ще могат безплатно да се обменят левове в евро, а местните данъци и такси през януари ще могат да се плащат както в лева, така и в евро.

КЗП посочи, че проверки на търговските обекти се извършват на случаен принцип, като е трудно да бъдат проверени всички артикули. Захариев добави, че до 8 октомври всички касови апарати трябва да показват цените в двете валути с посочен обменен курс, като първоначално срокът е бил 8 август, но е удължен с два месеца.

Експертите препоръчаха на гражданите да обменят парите си в евро и да започнат да използват единната валута от 1 януари 2026 г., когато България официално ще стане част от еврозоната.

Още по темата: общо новини по темата: 1537
24.09.2025 »
24.09.2025 »
23.09.2025 »
23.09.2025 »
23.09.2025 »
23.09.2025 »
предишна страница [ 1/257 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Ако сте участник в ПТП, имате няколко стъпки. Искате ли да си вземете застраховката – кратък срок
Ако сте участник в ПТП, имате няколко стъпки. Искате ли да си вземете застраховката – кратък срок
13:03 / 22.09.2025
Проф. Марин: В ЮЗУ "Неофит Рилски" се подготвят студенти, които ще следват, но и ще водят промените в съвременния свят
Проф. Марин: В ЮЗУ "Неофит Рилски" се подготвят студенти, които ще следват, но и ще водят промените в съвременния свят
12:07 / 23.09.2025
Шофьорка на 20 г. блъсна възрастен мъж в Кюстендилско, изскочил внезапно на платното. Починал е на място
Шофьорка на 20 г. блъсна възрастен мъж в Кюстендилско, изскочил внезапно на платното. Починал е на място
11:54 / 22.09.2025
Правилата за получаване на детски надбавки и социални помощи при родители, които са се разделили, но нямат официален брак
Правилата за получаване на детски надбавки и социални помощи при родители, които са се разделили, но нямат официален брак
09:29 / 22.09.2025
Не бързайте с плановете: Повишаващите се температури могат сериозно да попречат на зимния туризъм
Не бързайте с плановете: Повишаващите се температури могат сериозно да попречат на зимния туризъм
13:59 / 22.09.2025
Кметът на Благоевград: Обявяването на Независимостта е онзи последен камък, който създава окончателно българската държава
Кметът на Благоевград: Обявяването на Независимостта е онзи последен камък, който създава окончателно българската държава
17:25 / 22.09.2025
Тухла, панел или ЕПК – какво да изберем, ако ще купуваме жилище
Тухла, панел или ЕПК – какво да изберем, ако ще купуваме жилище
16:36 / 22.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
Световна черна хроника
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Международен технически панаир 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: