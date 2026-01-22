ЗАРЕЖДАНЕ...
Обясниха как потребителите губим по 1, 2 или 5 стотинки от всяка покупка
Проблемът възниква при връщането на рестото. В множество случаи търговците закръгляват сумата в своя полза – например до 40, 80 или 90 стотинки. По този начин потребителят губи по 1, 2 или 5 стотинки от всяка покупка. Тези суми, макар и малки поотделно, представляват чиста печалба за търговеца и реална финансова загуба за клиента, посочват от потребителската платформа.
Подобни практики често разчитат на психологическия дискомфорт на потребителя – на неудобството му да поиска точното си ресто за "само няколко стотинки“. Това мълчаливо съгласие обаче не е правилно поведение. Освен че ощетява самия клиент, то насърчава и затвърждава лоши търговски практики. Рискът от разрастването на тези негативни практики най-вероятно ще се задълбочи до края на месеца, тъй като търговците все повече ще започнат да се оправдават, че не могат да върнат точно ресто, тъй като нямат налични български стотинки от всички номинали.
Важно е да се подчертае, че въпросът далеч не е незначителен. Ако днес загубата е от 1 до 5 български стотинки при плащане в левове, то на следващ етап – когато цените са само в евро и завършват на 0,35, 0,78 или 0,89 евро – същото закръгляване ще води до двойно по-голямо ощетяване.
Призоваваме потребителите да следят внимателно сметките си, касовите бележки и полученото ресто и да реагират при всяко несъответствие. Това важи както в случаите, в които се връща в левове, така и в евро. Напомняме, че по закон, при поискване от потребителя, служителят на касата е длъжен да му съобщи каква е левовата равностойност на рестото, ако то е в евро. Това не е дребнавост, дори на фона на недоволството за значителен ръст на цените на редица стоки и услуги. Това е достойно, отговорно и напълно основателно отстояване на потребителските права.
Само чрез активна и информирана позиция можем да предотвратим превръщането на подобни практики в норма, подчертават още от “Ние, потребителите".
Актуални теми
Кaлеко Алеко
преди 2 ч. и 19 мин.
Алчни търговци! Ще изкарат по 18 стотинки чиста печалба на ден! Сигнализирайте КЗП, Комисията по надзор на пазара, омбудсман, премиера и президента!
