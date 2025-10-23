Новини
Обвиняемият за тройното убийство в Бургаско остава в ареста
Автор: Иван Сотиров 20:04Коментари (0)61
© Burgas24.bg
Окръжен съд – Бургас остави в ареста тройния убиец от Люляково Фахри Мустафа, предаде репортер на Burgas24.bg.

Именно за тази мярка за неотклонение настояха както от държавното обвинение, така и защитата на 25-годишния мъж. Самият той през цялото време в съдебната зала повтаряше, че няма пушка и е невинен.

Според прокуратурата от множеството доказателства може да се направи предположение, че обвиняемият е извършил престъплението, за което е обвинен. Деянието е с висока степен на обществена опасност. Налице са много квалифициращи признаци, както и предварителни действия от страна на дееца.

От протоколите за химическа експертиза на жертвите става ясно, че в кръвта им има въглероден окис. Тоест, след като са били застреляни, а след това запалени - по това време те са били живи. Първо в прострелял сестра си, а след това майка си и леля си. После нанася удар с приклад по главата на малкия си брат.

Прокуратурата бе категорична, че има опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление и поиска най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража".

Според защитата на Мустафа има достатъчно доказателства, че обвиняемият е извършил престъплението. "Въпреки чистото съдебно минало, деянието се отличава с изключителна жестокост и висока степен на обществена опасност", подчерта юристът.  По думите му арестуваният няма възможност да плати гаранция. Според адвоката най-адекватната мярка и за самия обвиняем е "задържане под стража".

Окръжен съд Бургас прие, че на този етап от производството, може да се направи в достатъчна степен обосновано предположение за съпричастността на обвиняемия към инкриминираното деяние, като това е предварителен извод, формиран въз основа на прегледа на събраните на доказателствата. 

Съдът прецени, че има реална опасност обвиняемият да се укрие, както и да извърши друго престъпление. Това е изводимо с оглед тежестта на повдигнатото обвинение и предвидената наказателна санкция, която е наказание "лишаване от свобода“ от петнадесет до двадесет години, "доживотен затвор“ или "доживотен затвор без замяна“.

Определението на Окръжен съд – Бургас подлежи на обжалване или протестиране в тридневен срок пред Апелативен съд - Бургас.


