Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Обвиниха и задържаха мъж и жена за измама, свързана с отдаване на ваканционен имот под наем в Гърция
Автор: Цвети Христова 17:10Коментари (0)69
©
Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 40- годишен мъж и 42-годишна жена за измама, свързана с отдаване на ваканционен имот под наем в Гърция, съобщиха от държавното обвинение.

Събраните до момента доказателства сочат, че през месец май 2025 г. обвиняемите А.К. и В.П., с цел да набавят за себе си имотна облага са възбудили заблуждение у десетки лица, че могат да резервират апартамент под наем в Република Гърция за почивка през лятото на 2025 г. За целта хората трябвало да преведат като авансово плащане по сметка на чужда банка парична сума, която варирала от 100 до 300 евро. Уговорката била, че преведената от тях сума впоследствие ще им бъде приспадната от крайната цена за наем на имота. След като пострадалите превели парите, обвиняемите спрели да отговарят на обажданията им.

По случая е образувано досъдебно производство за измама, след подаден сигнал от един от пострадалите. Впоследствие по делото са постъпили са сигнали на хора от цялата страна. В хода на разследването е проведена акция на Дирекция "Киберпрестъпност“ - ГДБОП под ръководството на Софийска районна прокуратура, а А.К. и В.П. са задържани.

А. К. е многократно осъждан. Той е привлечен в качеството си на обвиняем за престъпление по чл.211, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. "б“ НК, за което се предвижда наказание "лишаване от свобода“ от 3 до 10 години.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Въздушната линейка отново е в Благоевград!
Въздушната линейка отново е в Благоевград!
13:41 / 09.10.2025
Предстоят ограничения на движението през тунелите "Благоевград" и "Железница" на АМ "Струма" в посока Кулата
Предстоят ограничения на движението през тунелите "Благоевград" и "Железница" на АМ "Струма" в посока Кулата
16:21 / 08.10.2025
ЕП въвежда ново определение за месо – названията на продуктите "пържола", "шницел", "наденица" или "бургер" ще се използват при определени условия
ЕП въвежда ново определение за месо – названията на продуктите "пържола", "шницел", "наденица" или "бургер" ще се използват при определени условия
15:03 / 08.10.2025
Създават Общностен център за уязвими групи в Благоевград – пуснати са обществените поръчки
Създават Общностен център за уязвими групи в Благоевград – пуснати са обществените поръчки
10:24 / 09.10.2025
Проектни предложения за Благоевград: Нови детски градини, ремонт на общински жилища, нова апаратура за СБАЛО "Св. Мина"
Проектни предложения за Благоевград: Нови детски градини, ремонт на общински жилища, нова апаратура за СБАЛО "Св. Мина"
10:19 / 08.10.2025
Срещу 10 лева днес ще имате свеж и ароматен копър за цялата зима
Срещу 10 лева днес ще имате свеж и ароматен копър за цялата зима
13:43 / 08.10.2025
Няколко ареста след специализирана акция на ОДМВР-Благоевград
Няколко ареста след специализирана акция на ОДМВР-Благоевград
11:42 / 08.10.2025
Актуални теми
51-ото Народно събрание
Арестуваха кмета на Варна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кабинетът "Желязков"
Бюджет 2024
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: