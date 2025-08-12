ЗАРЕЖДАНЕ...
|Обвиненият за измъчване и убийства на животни Красимир Георгиев остава в ареста
Съдът отхвърли тезата на защитата, че не се касае за тежко умишлено престъпление, предава Нова.
Решението на апелативните магистрати е окончателно.
През юни Апелативният съд в София отново остави Георгиев в ареста, като отмени решението на Окръжния съд в Перник, според което мъжът трябваше да излезе от ареста срещу парична гаранция от 8000 лв.
Припомняме, че през март Красимир Георгиев и Габриела Сашова бяха арестувани през март за мъчения и убийства на животни. Според разследването те са създавали садистични сексуални клипове, в които умишлено тормозели и убивали животни срещу заплащане.
Сашова до момента не е подавала молба за по-лека мярка от сегашната ѝ "задържане под стража".
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
15:12 / 11.08.2025
