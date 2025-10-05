ЗАРЕЖДАНЕ...
|Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
Според предложенията, всеки работник ще може да ползва до 4 часа платен отпуск веднъж годишно за преминаване на профилактичен медицински преглед. Плащането за този отпуск ще се поема изцяло от работодателя.
Освен това, Националната здравноинформационна система ще изпраща автоматично покани до гражданите за профилактични прегледи. Ако получаването на електронна покана не е възможно, тя ще бъде изпращана по писмо чрез НЗОК. Лекарите ще могат да променят или допълват направленията по своя преценка.
Тази мярка цели да улесни достъпа на работещите до профилактична медицинска грижа и да насърчи ранното откриване на заболявания.
Предложението е част от законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда и все още е в процес на разглеждане в Народното събрание. За да влезе в сила, законопроектът трябва да премине парламентарен контрол и гласуване.
Ако предложението бъде прието, работниците ще имат ясно регламентирано право на до 4 часа платен отпуск за профилактичен преглед, а работодателите ще бъдат задължени да го осигурят.
