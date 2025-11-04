Обсъдиха приоритетни мерки и политики в здравната система

© Няколко ключови приоритета обединиха участниците по време на VII-ия Национален конгрес на БЛС с международно участие "Политики в здравеопазването“.



Задачата на Съсловната организация е да отстоява професионални и устойчиви решения, дори когато те не срещат автоматична обществена подкрепа. Около тази позиция се обединиха участниците във форума. Д-р Иван Маджаров – зам.-председател на БЛС акцентира, че системата разчита на близо 8 900 практики (лекарски практики, болници и други лечебни заведения) и над 106 000 наети лица, а финансирането трябва да бъде обвързано с резултати, качество и ефективност.



Позицията на БЛС не е на противопоставяне, а на партньорство – предлагане на професионални решения и експертиза, защита на разумни и реалистични политики, които здравната система може да понесе и реализира устойчиво, споделят от съюза.



Приоритетни политики и мерки около които се обединиха над 300 участници в конгреса са:



1. Постигане на европейски нива на финансиране чрез разработване на методология и анализ за постепенно увеличаване на разходите за здравеопазване като дял от БВП.



2. Конгресът препоръчва още: заплащането да бъде за медицински дейности и резултати, а не за структури. НЗОК да финансира извършени дейности, в измеримо качество и доказан здравен ефект – в болничната, първичната и специализирана извънболнична медицинска помощ – вместо щатове и легла; въвеждане на ефективен и навременен контрол, а не само последващ.



3. Делегатите настояха да бъде намерен баланс между пазарни стимули и социална солидарност, така че конкуренцията да води до по-висока ефективност, а общественият интерес – до гарантиран достъп и справедливост.



4. Като приоритет беше изведена превенцията и профилактиката с цел преодоляване на дисбалансът в полза на разходи за активно лечение и лекарства – защото предотвратеното заболяване носи най-висока стойност за обществото, а като естествено продължение на тази политика е долекуването след остър период на заболяване – специфичен и често пренебрегван етап.



5. И oще: Оптимизиране на лекарствената политика чрез прозрачни процедури и стимули за най-добра стойност. НЗОК трябва да прилага истинска прогенерична политика в интерес на ефективност и спестяване на средства, а пациентът да има правото на избор от цялата палитра произведени медикаменти.



6. Продължаване на дигитализацията на здравната система, за да се гарантират по-добра координация, по-висока ефективност и по-широка достъпност на медицинските услуги.



7. Въвеждане на задължително продължаващо медицинско обучение и създаване на ясна методология и акредитационни механизми за качествен контрол и развитие на компетенциите.



8. Въвеждане на работещи политики и финансиране на базата на разход- ефективност и разход-ползи за медицинските технологии, в частност медицинските изделия и медицинските изделия за инвитро диагностика, с цел навременен достъп до тях.



VII-ият Национален конгрес на БЛС с международно участие "Политики в здравеопазването“ приключи на 02.11.2025г. със сесия посветена на Донорството и трансплантациите. Участие в нея взеха доказани експерти в областта, сред които: проф. д-р Васил Михайлов, д-р Сибила Маринова, д-р Валентин Маринчев, проф. Любомир Спасов и изпълнителният директор на ИАМН г-жа Иванка Динева. Решенията около които се обединиха експерите в панела са следните:



1. Възстановяване извършването на детски чернодробни трансплантации в България.



2. Всички видове органна трансплантация да се извършват в България.



VII Национален конгрес на БЛС е платформа, която обединява мнения, експертиза и визия за бъдещето на здравеопазването, като поставя в центъра лекаря и пациента. В научните сесии по време на трите дни на конгреса участие взеха министрите на здравеопазването и електронното управление, управителя на НЗОК, депутати, председателят на Постоянния комитет на европейските лекари (CPME), президентът на FEMS, представители на UEMS, на Европейската асоциация на младите лекари, над 300 лекари, експерти, журналисти.