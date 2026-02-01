ЗАРЕЖДАНЕ...
Обстановката на АМ "Тракия" става все по-тежка!
Към момента продължава да вали сняг и условията за пътуване не са благоприятни. При 66 км от аутобана посока София движението се осъществява бавно и започва да се образува колона от автомобили.
От другата страна на магистралата, посока Пловдив, трафикът е изключително засилен и тапата е километрична. Снегорини чистят пътя в момента, но обстановката остава тежка.
По-рано ви съобщихме и за катастрофа на АМ "Тракия" малко преди тунела "Траянови врата", която допълнително затрудняваше движението.
Шофирайте внимателно!
