Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Общопрактикуващите лекари: Не трябва да има освободени от такса за преглед
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:26Коментари (0)62
© БНТ
Мисля, че преди да стигнем до красноселския пазарлък, по-добре да обясним какво е това и защо го има и защо толкова години от 2011 досега, аз тогава бях млад и хубав мъж, а сега съм някакъв чичко, но таксата остана млада - тя не порасна, това заяви доц. Любомир Киров - председател на НСОПЛБ. Той поясни, че минималната работна заплата е пораснала четири пъти оттогава досега.

"Функцията на потребителската такса е да ограничи свръхпотребление т.е. да няма повече от необходимото хора пред всякакви кабинети. Другата е съфинансираща т.е. добавя нещо към приходите, които се получават".

Ние сме много социална държава, заяви пред БНТ Киров и допълни, че децата до 18-годишна възраст са освободени, както и пенсионерите и хората с хронични заболявания т.е. "всички те ползват услугите без да имат никакъв принос". Тази такса "е единственото нещо, което работещите трябва да отделят от себе си".

"Не трябва да има освободени от такса. Всеки трябва да я плати. А ако някой е решил, че този човек трябва да бъде освободен от тази тегоба - да му покрие разхода. Най-добре срещу касовия бон, отива и му плащат 2,90".

Той беше категоричен, че всички трябва да плащат, а тези, които не - за тях да плаща този, който ги е освободил от този ангажимент.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гори производствено хале на компания за производство на протези в Благоевград
Гори производствено хале на компания за производство на протези в Благоевград
15:25 / 26.08.2025
Проста сметка: Млад българин, който печели 3000 лева днес, може да очаква държавна пенсия от малко над 1200 лева в най-добрия случай
Проста сметка: Млад българин, който печели 3000 лева днес, може да очаква държавна пенсия от малко над 1200 лева в най-добрия случай
14:45 / 26.08.2025
Едно време миехме балконите при дъжд – имаше чучур, днес имаме проблм със запушването на сифона – как да се справим
Едно време миехме балконите при дъжд – имаше чучур, днес имаме проблм със запушването на сифона – как да се справим
17:29 / 26.08.2025
Катастрофа затрудни движението при един от входовете на Благоевград
Катастрофа затрудни движението при един от входовете на Благоевград
13:28 / 26.08.2025
Майката или бащата имат право да си тръгват с час по-рано от работа, ако имат дете до 8-годишна възраст
Майката или бащата имат право да си тръгват с час по-рано от работа, ако имат дете до 8-годишна възраст
08:07 / 26.08.2025
По-високи такси за платеното обучение на студенти в ЮЗУ от новата учебна година
По-високи такси за платеното обучение на студенти в ЮЗУ от новата учебна година
13:30 / 26.08.2025
НСИ: 42.6% от разходите на българите, почивали у нас са за храна. В чужбина хапването ни струва 34.5% от всичко
НСИ: 42.6% от разходите на българите, почивали у нас са за храна. В чужбина хапването ни струва 34.5% от всичко
16:07 / 26.08.2025
Актуални теми
Бюджет 2025
Поскъпване на хранителните продукти
Опасен хищник броди край Шумен
51-ото Народно събрание
Катастрофи в Кюстендилско
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: