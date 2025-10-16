ЗАРЕЖДАНЕ...
|Общопрактикуващ лекар: Наднорменото тегло стои в основата на над 200 съпътстващи заболявания
Наднорменото тегло е комплексен проблем и се дължи както на психологически, така и на поведенчески причини.
Много важно е възпитанието на децата в правилно хранене от ранна детска възраст, както и личният пример на родителите, подчерта д-р Качешмаров. "Децата нямат собствени навици за хранене и разчитат на това, което им бъде сложено в чинията на вечеря, на закуска, в раницата за училище. Те нямат вторичен контрол на желанията си и каквото видят – искат. Децата в началните класове все още нямат това критично мислене за това какво си купуват. За тях цветното, шареното е нещо готино, което да вземем да хапнем между другото. Хранителната индустрия използва стимули на първично ниво на нашия мозък, а децата не могат да ги контролират. Затова ролята на семейството е изключително важна, за да се сложат някакви правила, рамки, модели на това кога какво може да се яде и кога какво не може. Трябва да възпитаме усещането в децата, че трябва да има мярка. Няма нищо лошо да хапнеш една баничка, но да не е всеки ден", обясни той.
Съществен фактор за затлъстяването е прекомерната консумация на свръхпреработените храни. "Всичко, което е в пакетче, е много концентрирана храна. В единица обем имаме изключително много калории, а чувството за ситост, което получаваме, в повечето случаи е свързано с обема храна, която погълнем. За да получим чувство на ситост, ядейки свръхпреработени храни, е необходим много по-голям калориен прием, отколкото ако ядем храни, които са натурални и непреработени – плод, зеленчуци, месо", обясни общопрактикуващият лекар.
Дигиталните технологии също са част от проблема, защото стимулират заседналия начин на живот, което води до усложнения в дългосрочен план.
Проблемът с наднорменото тегло в детска възраст в повечето случаи продължава и в следващите възрастови групи. България вече изпреварва средните нива по затлъстяване в Европа, посочи специалистът. "Наднорменото тегло със сигурност е социален проблем не само в детската възраст, а във всички възрасти."
Много важно според него е да има информационни кампании в училищата и стимулиране на физическата активност при децата. "Спортуването в каквато и да е форма, в какъвто и да е спорт, обаче по организиран начин, е нещо много важно и полезно за развитието както на опорно-двигателната система, така и на здравето като цяло. Имунитетът също е свързан с физическата активност", обясни д-р Качешмаров.
