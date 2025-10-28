Новини
Общинска банка въведе нова услуга – преводи в евро за секунди
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 11:17
©
Плащанията в евро стават още по-бързи и лесни. Общинска банка предлага нова услуга - незабавни преводи в евро в рамките на България и ЕИП, съгласно схемата на Европейския платежен съвет SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst). Модерното решение позволява изпращането и получаването на суми в евро за по-малко от 5 секунди. Услугата е достъпна 24/7/365 – по всяко време и от всяко място.

Услугата е достъпна както за физически, така и за юридически лица. През мобилното приложение на Общинска банка - MB-mobile могат да се изпращат преводи до 15 000 евро, а през онлайн банкирането и във филиалите и бизнес центровете дори без ограничение в сумата.

Общинска банка е първата финансова институция в България, която в изпълнение на изискванията на европейската регулаторна рамка осигурява и възможност на своите клиенти сами да задават лимити за изпълнение на незабавните преводи в евро на ниво сметка или на ниво клиент.

"Незабавните преводи не са новост за клиентите в България, но сега правим следващата крачка – предлагаме ги и в евро. Това е естествено продължение на нашия стремеж да сме в синхрон с европейските стандарти и да подготвим клиентите си за въвеждането на еврото като национална валута от 1 януари 2026 г.“, коментира Неделчо Неделчев, Изпълнителен директор в Общинска банка.

Новата услуга идва в момент, когато темата за присъединяването на България към еврозоната е по-актуална от всякога. Плащанията в евро ще стават все по-важни за хората и бизнеса у нас. С въвеждането на незабавните преводи в евро Общинска банка се нарежда сред първите банки в страната, които предлагат това улеснение.

Повече информация за услугата и условията може да откриете на сайта на банката тук, както и във всеки филиал или бизнес център на Общинска банка в страната.






