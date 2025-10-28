ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Общинска банка въведе нова услуга – преводи в евро за секунди
Услугата е достъпна както за физически, така и за юридически лица. През мобилното приложение на Общинска банка - MB-mobile могат да се изпращат преводи до 15 000 евро, а през онлайн банкирането и във филиалите и бизнес центровете дори без ограничение в сумата.
Общинска банка е първата финансова институция в България, която в изпълнение на изискванията на европейската регулаторна рамка осигурява и възможност на своите клиенти сами да задават лимити за изпълнение на незабавните преводи в евро на ниво сметка или на ниво клиент.
"Незабавните преводи не са новост за клиентите в България, но сега правим следващата крачка – предлагаме ги и в евро. Това е естествено продължение на нашия стремеж да сме в синхрон с европейските стандарти и да подготвим клиентите си за въвеждането на еврото като национална валута от 1 януари 2026 г.“, коментира Неделчо Неделчев, Изпълнителен директор в Общинска банка.
Новата услуга идва в момент, когато темата за присъединяването на България към еврозоната е по-актуална от всякога. Плащанията в евро ще стават все по-важни за хората и бизнеса у нас. С въвеждането на незабавните преводи в евро Общинска банка се нарежда сред първите банки в страната, които предлагат това улеснение.
Повече информация за услугата и условията може да откриете на сайта на банката тук, както и във всеки филиал или бизнес център на Общинска банка в страната.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
21:30 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: