Община Созопол обяви ден на траур за загиналите в катастрофа край Черноморец младежи
15:59
Началото на следващата седмица в община Созопол ще започне с ден на траур в знак на съпричастност към смъртта на трите момчета, загинали в катастрофа край Черноморец късно снощи.

Със заповед на кмета Тихомир Янакиев в понеделник, 20 октомври, знамената на всички административни сгради ще бъдат спуснати, а публичните събития, организирани от общината, ще бъдат отменени.

В случай че предварително планирано събитие не може да бъде отменено, организаторите следва да го съобразят с обявения траур и то да започне с минута мълчание в памет на загиналите.

Двете момчета на 17 години и техен приятел на 18 години загинаха в катастрофа около полунощ на 17 ноември. Те са пътували в лек автомобил, управляван от 18-годишния младеж.

От Областната дирекция на МВР в Бургас съобщиха, че водачът е загубил контрол над колата поради несъобразена скорост и се е блъснал в крайпътно дърво, информира бТВ.

Той е получил книжката си ден по-рано – на 16 ноември.

От Община Созопол изказват съболезнования към семействата и близките на загиналите.

