мъртви птици по плажната ивица от Шабла до Дуранкулак, на 19 и 20 март 2026 г. бяха извършени проверки от компетентните органи – Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна, Областна дирекция по безопасност на храните – Добрич, Басейнова дирекция за Черноморски район – Варна и Регионална здравна инспекция – Добрич. Това съобщават от община Шабла.
На част от проверките присъстваха и г-н Мариян Жечев - Кмет на Община Шабла, г-н Асен Атанасов - Областен управител на Област Добрич и служители на двете администрации.
Взети бяха проби за анализ от мъртвите екземпляри и от морската вода. Организират се съвместни действия от всички отговорни институции за установяване на причините за смъртността и премахване на мъртвите птици от крайбрежната плажна ивица.
Птиците са от застрашения вид средиземноморски буревестник, който е с размерите на гълъб и гнезди основно на малки острови в Гърция и Малта. Живеят навътре в морето, а по нашите ширини се срещат по време на хранителна миграция. Хранят с дребни риби като следват техните пасажи.
Заради опасност от разпространение на зарази, мъртвите птици не трябва да се пипат и да се местят от местата, на които са намерени.
