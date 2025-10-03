Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Община Царево откри дарителска кампания в подкрепа на пострадалите от наводнението
Автор: Десислава Томева 21:39Коментари (0)125
©
Община Царево стартира дарителска кампания за набиране на средства в помощ на засегнати от тежкото наводнение местни хора - домакинства и бизнеси!

В ранните часове на днешния 3 октомври 2025 г., огромни количества дъжд се изляха за много кратък времеви период. Отчетените от измервателните станции показват валежи от 271 мм, отчетени в гр. Царево и 450 мм в с. Изгрев от 00:00 ч. до момента, като огромната част от тези валежи падат в рамките на едва 3-4 часа.

Освен нарушената инфраструктура има много пострадали домакинства и бизнеси на наши съграждани.

Даренията се събират чрез специално откритата банкова сметка:

IBAN: BG63IORT80483396477801

Банка: Инвестбанк АД

Титуляр: Община Царево

Средствата ще бъдат пренасочени към пострадали домакинства и бизнес с доказани щети.

Още по темата: общо новини по темата: 12
03.10.2025 Нов тежък циклон с огромни порои идва след 72 часа!
03.10.2025 Топ наш климатолог каза причината за тежката метеорологична обстановка
03.10.2025 Иван Иванов: Моите критики към АПИ са изключително сериозни, включително към пътноподдържащите фирми - те ще бъдат глобени
03.10.2025 Шефът на "Гранична полиция": Бате Стефан загина днес! Него си го взе
морето!
03.10.2025 Стана ясно кой е граничният полицай, който загина днес в "Елените"
03.10.2025 Съветник на МВР министъра: Тези дъждове не са обикновени, 400 литра в рамките на 3 часа е нещо историческо!
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тротинетка блъсна 13-годишно дете в ж.к. "Еленово" в Благоевград
Тротинетка блъсна 13-годишно дете в ж.к. "Еленово" в Благоевград
11:36 / 01.10.2025
Снежната покривка на хижа "Безбог" достигна 5 см 
Снежната покривка на хижа "Безбог" достигна 5 см 
12:43 / 02.10.2025
От днес таксите за земеделски земи се покачват, някои от тях 13 пъти
От днес таксите за земеделски земи се покачват, някои от тях 13 пъти
14:49 / 01.10.2025
Гуцанов: Подписах предложение майчинските през втората година за отглеждане на дете да се повишат от 780 лв. на 1100 лв.
Гуцанов: Подписах предложение майчинските през втората година за отглеждане на дете да се повишат от 780 лв. на 1100 лв.
13:10 / 01.10.2025
65-годишна благоевградчанка "олекна" с 3000 лева, за да получи пратка с пари и ценности
65-годишна благоевградчанка "олекна" с 3000 лева, за да получи пратка с пари и ценности
11:28 / 01.10.2025
Благоевград отбеляза 145 години от основаването на НОИ с изложба в центъра на града
Благоевград отбеляза 145 години от основаването на НОИ с изложба в центъра на града
18:17 / 01.10.2025
Недялко Йорданов: Ужасявам се вече, че и изкуственият интелект е започнал да пише от мое име
Недялко Йорданов: Ужасявам се вече, че и изкуственият интелект е започнал да пише от мое име
06:35 / 01.10.2025
Актуални теми
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Бури и градушки 2025 г.
Бюджет 2026
План за възстановяване и устойчивост на България
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: