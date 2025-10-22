Община Благоевград инвестира в по-добра среда за деца и младежи с увреждания

© Община Благоевград обяви обществена поръчка за избор на изпълнители на основен ремонт на двата Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – "Вяра“ и "Надежда“, намиращи се в ж.к. "Ален мак“.



Сред дейностите, които ще бъдат извършени, са изграждане на спортни площадки с уреди, предназначени за хора в неравностойно положение, кътове за отдих с беседки, алеи с достъпна настилка за придвижване с помощни средства и ново парково осветление.



Ще бъдат изградени поливни системи и системи за видеонаблюдение.



Зелените площи ще заемат до 35% от терените, като ще се запази съществуващата растителност и ще се засади нова.



С реализиране на дейностите Община Благоевград ще осигури по-добри условия за живот и отдих на децата и младежите с увреждания, като им предостави сигурна и достъпна среда за физическа активност.



Подобряването на условията на живот за хора в нужда е сред основните приоритети на Община Благоевград.



Крайният срок за подаване на оферти по обществената поръчка от кандидатите е 10 ноември, а прогнозната стойност, заложена от възложителя, е 386 666,66 лева без ДДС.