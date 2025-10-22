ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Община Благоевград инвестира в по-добра среда за деца и младежи с увреждания
Сред дейностите, които ще бъдат извършени, са изграждане на спортни площадки с уреди, предназначени за хора в неравностойно положение, кътове за отдих с беседки, алеи с достъпна настилка за придвижване с помощни средства и ново парково осветление.
Ще бъдат изградени поливни системи и системи за видеонаблюдение.
Зелените площи ще заемат до 35% от терените, като ще се запази съществуващата растителност и ще се засади нова.
С реализиране на дейностите Община Благоевград ще осигури по-добри условия за живот и отдих на децата и младежите с увреждания, като им предостави сигурна и достъпна среда за физическа активност.
Подобряването на условията на живот за хора в нужда е сред основните приоритети на Община Благоевград.
Крайният срок за подаване на оферти по обществената поръчка от кандидатите е 10 ноември, а прогнозната стойност, заложена от възложителя, е 386 666,66 лева без ДДС.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
ЮЗДП започва проект за по-здрави гори и спокойни мечки
14:53 / 20.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: