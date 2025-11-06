ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Общественият съвет за Национална детска болница подава оставка
Към момента в Съвета има 11 членове, като всички се оттеглят.
"Ние сме били винаги на среща и винаги сме давали компетентните си мнения. Това е извършено от целия този орган Обществен съвет на абсолютно доброволни начала", коментира проф. Иван Литвиненко, който бе председтаел на Обществения съвет за изграждане на Националната детска болница.
И допълни: "Това, което ние многократно сочехме е не просто, че трябва да се изгради болница, но тя трябва да се насити със съдържание. Тук поставяхме въпроса за юридическия статут на тази болница, как тя да заработи, как тя да бъде финансово осигурена, защото е ясно, че такава огромна структура при начина на заплащане по пътеки няма как да функционира".
Основна причина за решението е липсата на комуникация с Министерство на здравеопазването и компанията по изграждането на лечебното заведение. От Съвета споделят, че за някои неща научават единствено през медиите.
"Давахме ясни знаци, че трябва още от първите дни да се започне работа за осигуряване на персонал на тази болница. Да се види кои хора, какви структури и колко специалисти по здравни грижи са достатъчни и няма да нарушат други функционалности в страната. Това трябваше да бъде започнато като подготовка, а ние не виждаме стъпки, въпреки че многократно сме го поставяли и сме давали идеи как това може да стане. Виждаме, че не се прави това, което ние очакваме", каза още професорът.
Проф. Литвиненко споделя, че настъпва етап от развитието на проекта, който изисква компетенции по отношение обществени финанси, проектиране и архитектура. Той посочва, че в колективът изначално липсват кадри. При задаване на искане за включване на подобни кадри, отговор липсва.
"За някои неща научаваме от медиите, а в крайна сметка ние сме тези, които трябва да гарантират прозрачността на процеса. Последно ни беше отказано да имаме достъп до това, което ще се представи като задание за конкурса за проектиране. Ние ще го научим тогава, когато стане достъпно за всички. Тоест, в момент, в който ние нямаме възможност да реагираме на каквито и да било неточности, а ние смятаме, че това именно е наше задължение", сподели той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 95
|предишна страница [ 1/16 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
15:14 / 04.11.2025
България и Северна Македония подписват за общ жп тунел
11:28 / 04.11.2025
Детските надбавки в евро – обидно ниски
10:19 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: