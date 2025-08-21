Обществените поръчки у нас "в ръцете" на BgGPT?

© Обществените поръчки в България ще преминават през още едно ниво на автоматизация с помощта на BgGPT – първия отворен езиков модел, адаптиран към българския език, създаден от Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT).



Това става ясно от получените от Economic.bg отговори от Администрацията на Министерския съвет (АМС) на въпроси, изпратени по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).



В тях се посочва, че от 2022 г. насам вече е въведена автоматизация на оценките в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН). Сегашното ниво позволява "системата автоматично да поставя точки по определени критерии от техническата и финансова оценка на проектните предложения въз основа на предварително заложени формули“.



Оказва се, че следващата планирана стъпка в тази посока е свързана с критериите, за които се изисква анализ и обработка на текст и информация от прикачени файлове.



Възможностите на системата в това отношение са големи, предвид че по-голямата част от данните при кандидатстване са налични в структурирана форма и в точно определени полета на ИСУН, което улеснява обработката им от езиков модел“, казват от Администрацията на МС.



Оттам допълват, че "в момента се извършва разработка и обучение на езиковия модел BgGPT за целите на подпомагане на процеса по оценка на проекти предложения“. Според първоначалните изчисления на АМС, автоматизацията ще съкрати с близо 80% времето, необходимо за извършване на проверки на процедурите.



Напомняме, че пръв за новината съобщи вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, който по време на събитие в средата на месец юли сподели, че Министерството работи съвместно с INSAIT за автоматизация на две системи – някои от функциите във ведомството, както и в системата на ИСУН.



Целта, която гоним, е да успеем да автоматизираме оценяването на обществените поръчки“, заяви тогава Дончев.



Кой плаща



На въпрос какъв е предвиденият бюджет за автоматизацията и откъде ще се осигурят средства за нея, от АМС посочват, че отговорната за задачата Дирекция "Централно координационно звено“ (ЦКЗ) работи съвместно с INSAIT по задачата.



Текущите дейности се извършват в рамките на служебните компетентности на експерти от посочените организации, като не се предвижда допълнителен финансов ресурс“, уточняват оттам.



Как ще се осигури прозрачност



Как точно следва да се гарантира прозрачността на процеса, ако той стане автоматизиран.? От АМС обясниха, че и в момента всички процеси, свързани с европейски средства, подлежат на регулярен одит и контрол. Това включва ИСУН и алгоритмите за неговата работа.



Понастоящем всеки кандидат по процедурите има достъп до начина, по който е оценено неговото проектно предложение – до оценителната таблица, приложима на различните етапи, присъдените точки и коментарите на оценителите по всеки един критерий.



Този подход се запазва, независимо дали оценката е автоматизирана, или не. Принципът за публичност и прозрачност е водещ, като автоматизацията представлява само инструмент, чиято цел е да ускори и подобри оценителния процес, но отговорността за законосъобразното прилагане на критериите се носи от организациите, отговорни за управление на средствата“, подчертават от АМС.



Как ще се обжалват автоматизирани решения



В момента кандидатите може да оспорват решенията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП), ако тяхно проектно предложение бъде отхвърлено. Ако пък има решение, че възражението е основателно, то кандидатурата се оценява отново.



Не се предвижда промяна в приложимото законодателство, което и понастоящем дава възможност решенията за предоставяне на БФП да се обжалват по реда на Административно-процесуалния кодекс пред съответния административен съд“, посочват от администрацията.



Ще има ли съкратени позиции



На въпрос дали е възможно да има съкращение на работни места заради навлизането на изкуствения интелект, от АМС успокояват, че едното не е задължително да води към другото.



Езиковите модели представляват само едно технологично решение от всички възможни инструменти и подходи за оптимизация на процесите, което не означава съкращаване на работни места, а по-скоро пренасочване на спестените ресурси към задачи, при които те могат да създават допълнителна добавена стойност“, казват оттам.



Кога ще е готов крайният продукт



Процесът по внедряване на изкуствен интелект продължава, а от АМС не се ангажираха да кажат кога може да се очаква първата обществена поръчка, оценена от изкуствен интелект.



В момента се анализират възможностите и се описват бизнес процесите по конкретните функционалности за внедряване на изкуствен интелект в процеса по оценка на проведените процедури за избор на изпълнител по реда на ПМС № 4 от 2024 г. за определяне на правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от ЕФСУ (обществените поръчки)“, бе конкретният отговор от ведомството.