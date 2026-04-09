Финансовото министерство обяви, че започва да публикува всички обществени поръчки, а справки може да прави всеки от нас. Новината съобщи министърът на финансите Георги Клисурски на брифинг, предаде репортер на ФОКУС.

Те ще бъдат публикувани на сайта на министерството и всеки гражданин може да се запознае с тях. Броят на обществените поръчки е над 7 хилядина на обща стойност над 30 милиарда евро. Идеята е да има повече прозрачност и да се намалят нередностите.

По думите на Клисурски, когато е встъпил в длъжност е изискал от всички ведомства информация за обществените поръчки, за да може там където има проблемни такива да бъдат спрени - установени са нередности по няколко от тях.

"Над 6 000 от обществените поръчки са със сключени договори, а 1 000 все още са в процес на сключване", каза още той и призова всички министри да направят обстоен преглед и там където документацията не е изрядна - или да я променят, или да прекратят процедурата.

"Ние сме призовали тези 1 000 поръчки да бъдат прегледани и там, където се установи, че документацията не е изрядна, да се коригира или прекрати“, заяви министърът. Клисурски отчете, че от общо 30 милиарда евро над 4,4 милиарда евро са изплатени като аванси.

"Голяма част от тях са към Министерството на отбраната и Агенция "Пътна инфраструктура". Например за проекта "Хемус" към АПИ са изплатени 1 милиард евро аванси“, уточни той. По думите му има много високи аванси - над 140 поръчки са с аванс 50% от стойността, а 330 - с 20%.

"Съставили сме и няколко таблици с големи общи поръчки - те са 820 на брой. Има и информация за дължимите средства, които трябва да бъдат разплатени тази година - 5,6 милиарда евро. Това е важно за бюджета за 2026 г., за да се прецени дали тези разходи могат да бъдат покрити и евентуално някои от тях да отпаднат", подчерта Клисурски.

Финансовият министър уточни, че вече са възложени 62 инспекции на поръчки, при които има установени проблеми.