Образователната система се подготвя за въвеждане на еврото
От 1 януари 2026 г. страната ни ще приеме еврото като официална валута, а това налага всички нормативни документи, в които се използват левови стойности, да бъдат превалутирани в евро. Промените имат за цел да осигурят яснота и предвидимост за всички участници в системата - ученици, студенти, преподаватели, учени и администрация. Те гарантират, че всички плащания, такси, стипендии и финансирания ще се извършват в евро, без това да влияе върху реалната им стойност.
С днешното решение правителството измени Наредбата за финансирането на институциите в предучилищното и училищното образование, Правилникът на Фонд "Научни изследвания“, Правилникът за прилагане на Закона за развитие на академичния състав, Постановление за минималните академични заплати и за стипендиите на ученици и студенти, таксите за акредитация и лицензиране на образователните институции и др.
Измененията касаят единствено смяната на валута и влизат в сила от 1 януари 2026 г., когато еврото ще стане официална парична единица в Република България.
