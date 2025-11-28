Сподели close
Парламентарната група на европейските либерали RENEW EUROPE "Обнови

Европа" вчера приветства освобождаването на Благомир Коцев. В позицията

си те написаха:

"Приветстваме днешното решение на Съда във Варна за освобождаване на

Благомир Коцев под гаранция - необходима стъпка за правосъдието и

правовата държава. Този случай отново показва колко спешно трябва да

приключи злоупотребата с досъдебно задържане.

След близо шест месеца зад решетките, той най-накрая може да се върне

към задълженията си на демократично избран кмет.

Призоваваме за свобода и справедливост за всички политически

затворници."