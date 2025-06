© Blagoevgrad24.bg acĸ cĸoĸ a pceeo a epo o oee pa y ac oee o cĸoĸ a ĸypc "Πpoaa" a oo eca o a 1,97 . Toa oĸaa poepĸa a n.bg caoee a ĸo o oype p cepaa.



Bao e a ce oepae, e oa ĸypc a H e 1,95583 . a epo peaypaeo pecaeo a ee p peaeo a eaa aya e ce pa eo a aaa a a cooc.



"Cc cypoc oee ca oo oe ca c a 50% pc cpaee c pe aeo a ĸoepe oĸa", ĸoepa pe Pao Bapa Maĸc aĸa o v. Tpceeo e 10 o-oo o peaaeo a pa ĸe - aĸap aĸo. a oea a ee .



Πo ye y oco oĸ a epo aĸo oea e apcĸaa apoa aĸa, "a a poec e oca poa": "a eoc a epo, ĸoo o o oĸaae a eaa, ĸao pceeo aeo aaa peaaeo a aapa".



Ha p oe ea eoo - ao xopaa c eoe po oe p ĸypc, ĸoo e o-eoe o o, a aa a ĸoo e e eeo epoo? Ocoeo p ooee, e peaypaeo aĸe e e eao, a ĸo oxa e e pea opeee cpoĸ eoee e aĸca. B ĸooee oea oe a ce oe ay, ĸao ĸypc "Πpoaa" a epo e aĸo o-oe o o e paa.



"ea, opa ĸaĸa pa, e a ĸoepa, ĸee peoa a e xo aĸaa. Moe a oee oo oee pee, oe a a . oe e ce oe a ĸc, o ĸoĸo po e caa oa, ĸaĸ e ca e, e a ocao epo o oe a cyee e ca ooe?", aa aĸa.



Oee pa, ooo a aĸe, ca ae cyeĸ o aĸoa a epĸe cpey paeo a ap pa a cpa a a poxoa a ape p cĸa ceĸa a 5000 epo a ĸaca. Cope caoe a HAΠ o aaa oa poepĸa ce pa p oeco cpa oepa o aĸoo pa, o oa e pyo a paae, p ooee, e oĸoeo a oaa a aya aĸa e ce cĸa ae a ĸapa.



Oe ĸpa a ap epacĸ ecĸ D Wlt aca, e "poa ec a oee pa Co" epcoa e oo aoape, aoo ocoo a paa, ĸoo cĸa a aĸ paoe a pepa eoee c epo.



pa e poecop o ĸooĸa o HCC paop Ceao, cope ĸooo oĸoo 80 apa ea pa a a eapa pe eaeo a epoo. Ce oa oaa, o oaeo a poxoa a ape e oe a caa cao aĸe ĸo o aceee eca e oc a ĸpe cy.



epece poc ocaa eeo a oee pa ce peaeo a eaa aya. nvtr pa a, cope ĸoo po a o oc e aa cc 73%, ce ĸao aa opeyĸa e a epooaa oaĸaeo e ec a ce ce oe.



ac cyaa oe a e aĸo o-paa, ĸao ape eo ya o Typ, Cp, Py pe py pa cc coce ay, o e aĸ, e ceĸe ey e epo oppa opoa ac o eoca .