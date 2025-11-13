Георги Динев.
В работата му взеха участие директори и ръководители на държавни институции, председатели на национално представените синдикални и работодателски организации.
Основна тема на заседанието бе присъединяването на България към еврозоната, перспективи и предизвикателствата.
Динев подчерта, че присъединяването на Република България към еврозоната е крайна фаза на евроинтеграционните процеси в рамките на Икономическия и паричен съюз (ИПС). Обърна внимание, че влизането в еврозоната и Шенгенското пространство бе дълъг процес и основен приоритет на всички правителства, управлявали България през последните 20 години. Задълбоченото планиране и практическата подготовка за приемане на единната валута както от администрацията, така и от бизнеса и гражданите е възможно благодарение на изпълнените правни, икономически и структурни мерки за укрепване на конкурентоспособността и устойчивостта на българската икономика.
От 1 януари 2025 г. еврото – паричната единица, използвана от институциите на Европейския съюз (ЕС), както и в еврозоната, включваща 20 от 27-те държави в ЕС, национална валута на близо 350 милиона европейци ще замени лева.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.