Облачността ще е значителна, на места с валежи
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 08:47
Днес над по-голямата част от страната облачността ще остане значителна и на отделни места в Източна България и планините ще има валежи, по-значителни в Родопската област, сочи прогнозата на НИМХ.

По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има преди обяд главно над северозападната част от страната. Ще духа слаб северозападен, в Източна България североизточен вятър. Максималните температурите ще бъдат между 14° и 19°, в София – около 15°.

Над планините облачността ще е значителна и на места ще има валежи от дъжд, над около 1800 метра от сняг. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има преди обяд над Стара планина. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

Над Черноморието облачността ще е по-често значителна, на много места с превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 18°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

14.10.2025 Здравословната температура за тялото и сметките ни, на която трябва да настроим климатика в студените месеци
14.10.2025 Местим стрелките с един час назад
12.10.2025 НИМХ с пълната прогноза за следващата седмица, днес на места в България може да вали сняг
10.10.2025 Определени домакинства имат право на целева помощ за зимата от 606 лв., остават им 15 работни дни да я предявят
09.10.2025 Експерти разясниха на благоевградчани как да подменят отоплителните си уреди с екологични
09.10.2025 Как да вкараме климатика в режим готовност за зимата?
Катастрофа затруднява движението по пътя между Симитли и Разлог
Катастрофа затруднява движението по пътя между Симитли и Разлог
13:01 / 14.10.2025
Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
11:20 / 13.10.2025
Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница
Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница
11:40 / 13.10.2025
Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
10:06 / 13.10.2025
Здравословната температура за тялото и сметките ни, на която трябва да настроим климатика в студените месеци
Здравословната температура за тялото и сметките ни, на която трябва да настроим климатика в студените месеци
14:01 / 14.10.2025
След взрива пред полицията в Дупница - арест в столицата
След взрива пред полицията в Дупница - арест в столицата
09:18 / 13.10.2025
Самоделката пред полицията в Дупница била с барут
Самоделката пред полицията в Дупница била с барут
14:37 / 13.10.2025
