|Облачността ще е значителна, на места с валежи
По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има преди обяд главно над северозападната част от страната. Ще духа слаб северозападен, в Източна България североизточен вятър. Максималните температурите ще бъдат между 14° и 19°, в София – около 15°.
Над планините облачността ще е значителна и на места ще има валежи от дъжд, над около 1800 метра от сняг. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има преди обяд над Стара планина. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.
Над Черноморието облачността ще е по-често значителна, на много места с превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 18°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
