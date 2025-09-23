ЗАРЕЖДАНЕ...
|Обиски и арести в България и още 4 държави заради измама с криптовалути за над 100 млн. евро
По време на съвместните действия са били извършени претърсвания както в Испания и Португалия, така и в Италия, Румъния и България, където са били замразени банкови сметки и други финансови активи.
Измамата е била в ход в продължение на няколко години, като главният заподозрян е предлагал висока възвръщаемост от инвестиции в различни криптовалути чрез професионално разработени онлайн платформи. Големи части от тези инвестиции са били пренасочвани главно към банкови сметки в Литва за пране на приходите.
След като жертвите са се опитвали да си възстановят инвестициите, от тях е било поискано да платят допълнителни такси, след което уебсайтът, използван за измамата, е изчезвал. Впоследствие инвеститорите са загубили по-голямата част или в някои случаи всичките си пари.
