Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Обикновеният човек, който реши да извади парите от дюшека и ги инвестира, ще пострада
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 11:48Коментари (0)45
©
Предприемачът Добромир Иванов коментира в социалните мрежи темата за евентуалното увеличение на данъка върху дивидентите. Ето какво написа той:

Все по-често се говори за вдигане на данъка върху дивидентите. На хартия звучи хубаво – "богатите да плащат повече“. На практика обаче, както обикновено, ще пострада обикновеният човек, който просто е решил да инвестира, вместо да държи парите си под дюшека.

Да си представим, че една фирма има 100 000 лева печалба. Първо плаща 10% корпоративен данък – тоест 10 000 лева. След това, ако собствениците решат да си разпределят останалите пари, плащат още 5% данък дивидент. Крайният резултат – от 100 000 лева остават около 85 500.

Този данък се плаща от акционерите в публични компании, от съсобственици, които не участват в управлението, и от инвеститори. Тоест – от хора, които влагат пари, за да се развива бизнесът. Не от онези, които просто си изплащат заплата или бонус в края на годината.

И тук идва интересното. Повечето собственици на бизнеси, които реално работят в тях, изобщо не си плащат дивидент. За тях е по-изгодно да си пуснат бонус, за който дължат 10% данък общ доход – с пет процента по-малко, отколкото при дивидент. Просто математика.

През 2024 година държавата е събрала 126 милиона лева от данък дивидент. Същевременно бюджетният дефицит върви към 20 милиарда. Всеки може сам да си направи сметката колко "смислено“ е да се вдигне този данък. Нито ще закърпи бюджета, нито ще накара богатите да плачат.

Много просто – ще съберем по-малко. Активността на борсата ще падне, инвестициите ще намалеят, ще се засили сивата икономика, а хората ще търсят начини да изнесат печалбите си в страни, където условията са по-добри. И такива страни има достатъчно: Малта – 0% данък дивидент. Естония – 0%. Латвия – 0%.

Ако някой мисли, че българинът няма да намери начин "да не се прецака“, значи не познава българина. Законна фирма в чужбина може да се направи за 2–3 хиляди долара на година. Толкова струва "да не те скубят излишно“.

Истината е проста – не се събират повече пари от по-високи данъци, а от по-добра бизнес среда. От реформи, от по-малко бюрокрация, от повече предвидимост. Когато фирмите печелят, всички данъци растат естествено.

И нека не забравяме – години наред Лукойл правеше милиарди в България и плащаше нула данъци. Та ние ли ще сме по-глупави? Глупав е онзи, който вярва, че може просто да увеличи данъците и хората ще започнат да плащат повече.

Още по темата: общо новини по темата: 143
03.11.2025 Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече пари от един частен служител
03.11.2025 Социалният министър с много добри новини за майчинството през втората година, с над 2/3 се увеличават средствата
03.11.2025 НОИ гледа отново план-сметката на държавата
02.11.2025 Мика Зайкова: По-добре е да нямаме максимален осигурителен фонд, който да произвежда бедни пенсионери
02.11.2025 Атанас Зафиров: Проектобюджетът показва, че правителството успява да съчетае най-доброто от лявата и от дясната политика
02.11.2025 Владислав Горанов: Бюджет 2026 е единственият възможен
предишна страница [ 1/24 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Истински ужас се крие зад убийството на 45-годишната жена от София! Мъжът й - бивш боксьор, запалил е къщата й, докато децата са били вътре!
Истински ужас се крие зад убийството на 45-годишната жена от София! Мъжът й - бивш боксьор, запалил е къщата й, докато децата са били вътре!
22:34 / 01.11.2025
Петър Ганев: В последните години приемането но бюджета се превърна в истински празник на ужаса
Петър Ганев: В последните години приемането но бюджета се превърна в истински празник на ужаса
12:41 / 01.11.2025
Икономисти: Увеличението на пенсионната вноска намалява дохода на всички работещи, а домакинствата са изправени пред влошаване на стандарта на живот
Икономисти: Увеличението на пенсионната вноска намалява дохода на всички работещи, а домакинствата са изправени пред влошаване на стандарта на живот
10:26 / 01.11.2025
Неочакван случай! Мъж, обявен за мъртъв преди години, е открит жив в Пирин
Неочакван случай! Мъж, обявен за мъртъв преди години, е открит жив в Пирин
17:10 / 01.11.2025
Промени в движението за Архангелова задушница в Кюстендил
Промени в движението за Архангелова задушница в Кюстендил
08:46 / 01.11.2025
Говорят новите будители: Учителите сме хората, които градят бъдещото поколение и трябва да създадем пълноценни граждани на обществото
Говорят новите будители: Учителите сме хората, които градят бъдещото поколение и трябва да създадем пълноценни граждани на обществото
16:35 / 01.11.2025
Мартин Атанасов, създателят на "Черната писта" на катастрофите в България, е "Будител на годината 2025"
Мартин Атанасов, създателят на "Черната писта" на катастрофите в България, е "Будител на годината 2025"
16:33 / 01.11.2025
Актуални теми
Войната в Украйна
Бюджет 2026
Катастрофа с много коли на "Витошка"
Григор Димитров в турнири през 2025-а година
Български тенис
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: